Человеческое творчество под ударом из-за бума нейросетей, заявил креативный директор крупнейшей рекламной компании мира WPP Роб Рейли в интервью изданию Fortune. По его словам, сегодня компании чаще обращают внимание не на идеи, а на скорость их выполнения. При этом ИИ может масштабировать работу, но не умеет создавать нечто новое. В итоге интернет заполняет одинаковый контент. Однако Ларин усомнился, что ИИ лишит дизайнеров работы.

«Искусственный интеллект сегодня может делать многое, но будучи инструментом. Мы сейчас используем ИИ при разработке фотографий и изображений. Но у дизайнера и фотографа в работе с ИИ обработка и подготовка фотографий к рабочему состоянию может занимать день работы. ИИ позволяет упростить какие-то вещи, которые сложно отфотографировать, но требует длительной работы дизайнера, чтобы привести изображение в нужный вид. Поэтому с развитием нейросетей без работы скорее останутся не дизайнеры, а фотобанки и в какой-то степени фотографы. Раньше можно было работать от руки, потом появился Photoshop. Но дизайнеры никуда не исчезли. Просто стали делать больше, лучше, красивее. Сейчас ИИ в руках профессионала может выдавать хороший результат. В руках непрофессионала он будет давать посредственные, неинтересные изображения», - объяснил он.