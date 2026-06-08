Инструмент для умелых рук: Почему развитие нейросетей не лишит дизайнеров работы
Тем, кто только учится на дизайнера, важно в совершенстве освоить работу с нейросетями, чтобы стать востребованными специалистами, рассказал НСН Алексей Ларин.
Искусственный интеллект (ИИ) может помочь дизайнеру создать нечто хорошее, но в руках непрофессионала скорее приведет к посредственному результату, заявил в беседе с НСН руководитель интернет-канала «Концепт» Союза дизайнеров Алексей Ларин.
Человеческое творчество под ударом из-за бума нейросетей, заявил креативный директор крупнейшей рекламной компании мира WPP Роб Рейли в интервью изданию Fortune. По его словам, сегодня компании чаще обращают внимание не на идеи, а на скорость их выполнения. При этом ИИ может масштабировать работу, но не умеет создавать нечто новое. В итоге интернет заполняет одинаковый контент. Однако Ларин усомнился, что ИИ лишит дизайнеров работы.
«Искусственный интеллект сегодня может делать многое, но будучи инструментом. Мы сейчас используем ИИ при разработке фотографий и изображений. Но у дизайнера и фотографа в работе с ИИ обработка и подготовка фотографий к рабочему состоянию может занимать день работы. ИИ позволяет упростить какие-то вещи, которые сложно отфотографировать, но требует длительной работы дизайнера, чтобы привести изображение в нужный вид. Поэтому с развитием нейросетей без работы скорее останутся не дизайнеры, а фотобанки и в какой-то степени фотографы. Раньше можно было работать от руки, потом появился Photoshop. Но дизайнеры никуда не исчезли. Просто стали делать больше, лучше, красивее. Сейчас ИИ в руках профессионала может выдавать хороший результат. В руках непрофессионала он будет давать посредственные, неинтересные изображения», - объяснил он.
Как отметил собеседник НСН, развитие технологий угрожает лишь фрилансерам, а тем, кто хочет остаться в профессии, важно уметь хорошо работать с ИИ.
«Заказчик не всегда ищет сложные пути. Для ряда задач требуются простые графические решения. Иногда вполне достаточно ИИ. В этом смысле больше пострадают фрилансеры и небольшие агентства, которые решают простейшие дизайнерские задачи. Их ИИ решать может. Профессиональная, креативная, интересная работа у дизайнеров останется: такие задачи ИИ пока выполнять не может. Что будет дальше - посмотрим. В будущем дизайнер не сможет работать без ИИ, как художник не может работать без красок. Тем, кто сейчас только учится на дизайнера, очень важно изучать все возможности нейросетей. Чем больше будет насмотренность и опыт, тем более востребованными будут специалисты», - сказал Ларин.
Ранее основатель и генеральный директор рекрутингового агентства Мария Митронова заявила НСН, что ИИ не заменит человека, но многие компании заинтересованы в применении этого инструмента для оптимизации бизнес-процессов, напоминает «Радиоточка НСН».
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