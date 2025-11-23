Эксперт: Массовых увольнений из-за ИИ в России не будет

«В России я не вижу предпосылок для массовых сокращений из-за ИИ, потому что специалистов остро не хватает практически во всех сферах», - сказал Кузнецов.

По словам Кузнецова, генеративный ИИ пока почти не приносит компаниям реального финансового эффекта, а текущие сокращения связаны в первую очередь с падением выручки или замедлением её роста. При этом технологии искусственного интеллекта нередко используют как удобное оправдание для оптимизации штата.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что до 1 января 2026 года банк завершит сокращение почти 20% неэффективных сотрудников, которых помог выявить искусственный интеллект, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».