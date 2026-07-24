Вдовам героев СВО разрешили делать искусственное оплодотворение за счет бюджета
Потерявшие в спецоперации официальных мужей россиянки смогут за бюджетные деньги делать искусственное оплодотворение, сообщает РИА Новости.
Это произойдет с 1 декабря 2026 года. Соответствующий проект закона был принят Госдумой. Согласно документу, на бесплатное прохождение процедур вспомогательных репродуктивных технологий, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и искусственную инсеминацию (за исключением суррогатного материнства), смогут претендовать женщины, супруги которых погибли во время боевых действий или умерли вследствие полученных ранений.
Россиянки смогут воспользоваться этой льготой в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга — ветерана СВО. При этом они не должны вступать в повторный брак. При этом у нотариуса должно быть заверено согласие погибшего на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни.
Услуги будут предоставляться в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а конкретный порядок установит Минздрав России.
Ранее часть опекунов погибших участников СВО жаловалась на проблемы с выплатами за погибших воспитанников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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