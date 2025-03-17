«Инъекция молодости»: В Gucci ждут «шоковой терапии» от Гвасалии
От нового креативного директора Gucci Демны Гвасалии ждут, что он восстановит связи с молодой и динамичной аудиторией, рассказала НСН Анна Лебсак-Клейманс.
Дизайнера Демну Гвасалию пригласили в Gucci, чтобы он перезапустил бренд своими острыми и нестандартными идеями, от него ждут, что он применит в Gucci нечто новое, отличное от его подхода в Balenciaga и Vetements. Об этом в беседе с НСН рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором бренда Gucci. Ради новой должности Демна покинет бренд Balenciaga, который возглавлял с 2015 года. На фоне новостей о назначении Гвасалии акции компании Kering, которой принадлежит Gucci, упали на 13% в Париже и показали худший день за год. Критики переживают, что скандальный дизайнер разрушит репутацию Gucci, а поклонники называют это началом конца. Лебсак-Клейманс объяснила, почему назначение Гвасалии вызывало такую негативную реакцию.
«Gucci – это локомотивный бренд холдинга Kering. За последние полтора года его показатели сильно упали, и объяснение этому на данный момент в том, что сама эстетика тихой роскоши, которая была предложена последним креативным директором Сабато де Сарно, не попала в рынок. Минимализм не соответствовал характеру Gucci. От Гвасалии ждут, что он восстановит связь бренда с более молодой, живой, динамичной аудиторией и фактически перезапустит бренд. Поэтому для перезапуска выбрана такая «небезопасная» кандидатура – идет ставка на «шоковую инъекцию», которая уже два раза сработала и в Vetements, и в Balenciaga. Есть надежда, что Демна предложит такую же инъекцию молодости и Gucci. При этом акции упали, потому что непонятно, зайдет ли в Gucci такая протестная эстетика и неконвенциональный характер, который подходил для нишевого, в отличии от Gucci, бренда Balenciaga», - пояснила она.
По словам собеседницы НСН, талант скандального дизайнера - в умении мастерски соединить несочетаемое и в уникальном видении мира, однако в Gucci он, вероятно, будет стремиться сохранить массовость бренда.
«Надо отметить, что Гвасалия в Vetements и Гвасалия в Balenciaga - это два разных героя, две разные эстетики, и есть основания думать, что для Gucci это будет какое-то третье решение. Вовсе не факт, что он пойдет через ту стилистику соединения уличного, уродливого, небрежного с дорогим и роскошным. Возможно, это будет то решение, которое не нарушит возможность Gucci продавать на широкую аудиторию. Сила Гвасалии заключается именно в его неконвенциональности, в своем видении мира, в соединении несоединимого. Например, его очень острый маркетинг, когда он подчеркнуто соединил самые простые элементы нашей жизни, типа сумки ИКЕА и пакетов от чипсов Lay's с высокой модой. Но он все-таки не просто дизайнер, который работает на эпатаже. Его коллекции, начиная с 2022 года, идут с отсылом к наследию Balenciaga», - рассказала она.
Ранее генеральный директор Дома моды Вячеслава Зайцева Екатерина Ромашкина в интервью НСН рассказала, что авангардный показ бренда на Московской неделе моды откроет нетипичную сторону творчества именитого дизайнера.
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