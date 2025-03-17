«Инъекция молодости»: В Gucci ждут «шоковой терапии» от Гвасалии

Дизайнера Демну Гвасалию пригласили в Gucci, чтобы он перезапустил бренд своими острыми и нестандартными идеями, от него ждут, что он применит в Gucci нечто новое, отличное от его подхода в Balenciaga и Vetements. Об этом в беседе с НСН рассказала гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал новым креативным директором бренда Gucci. Ради новой должности Демна покинет бренд Balenciaga, который возглавлял с 2015 года. На фоне новостей о назначении Гвасалии акции компании Kering, которой принадлежит Gucci, упали на 13% в Париже и показали худший день за год. Критики переживают, что скандальный дизайнер разрушит репутацию Gucci, а поклонники называют это началом конца. Лебсак-Клейманс объяснила, почему назначение Гвасалии вызывало такую негативную реакцию.