«Макси вместо оверсайза»: Дизайнер Гуляев об основных трендах весеннего сезона

«Московская неделя моды обязательно должна развиваться. У нас в стране очень много талантливых людей, нужно знакомить и соотечественников, и гостей нашей страны с made in Russia, с тем, что у нас производится. Мне бы очень хотелось, чтобы соседство было достойным, чтобы дизайнеры, которые участвуют в Московской неделе моды, соответствовали планке, классу тех показов, на которые не достать билеты. Это должно быть примером для нового поколения, для студентов, для тех людей, которые сегодня выбирают эту профессию», — сказал Гуляев.

По словам собеседника НСН, в грядущих весеннем и летнем сезонах традиционно в тренде будут светлые вещи, при этом предметы гардероба из прошлой коллекции можно дополнить аксессуарами из новой коллекции.

«После осени и зимы весной мы все хотим осветлить свой гардероб и начинаем носить что-то белое, светлое. Летом это никогда не помешает. Когда жарко, светлые тона комфортны и создают настроение. Конечно же, можно дополнять образ какими-то трендовыми, модными аксессуарами. Можно взять что-то из прошлой коллекции, дополнить аксессуаром из новой коллекции, и ваш образ будет более “вкусным”. Главное, чтобы у вас было настроение, чтобы вы были влюблены в себя, а близкие люди были влюблены в вас. Тогда и образ у вас будет весенним и ярким. А вот оверсайз постепенно уходит, хотя он комфортен и удобен. Сейчас в моде приталенные силуэты, макси, длинные пальто, длинные пиджаки, жакеты, юбки. Такая неброская сдержанность, но в то же время это смотрится эффектно, сексуально и красиво», — добавил кутюрье.

Ранее международный эксперт по стилю Александр Белов заявил, что «императорский» желтый цвет в одежде в Год змеи будет уместнее вышедших из моды кожи, змеиных и крокодиловых принтов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

