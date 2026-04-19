«Индустрия только зарождается»: Бондарчук оценила образы российских звезд на красных дорожках
В эфире НСН телеведущая Светлана Бондарчук рассказала, что ей нравятся модные луки актрис Юлии Пересильд и Екатерины Климовой.
Модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук в беседе с НСН оценила образы звезд российского кинопроизводства на красных дорожках, заявив, однако, что отечественной индустрии еще далеко до западной.
«Очень много актрис, которые замечательно выглядят: и Катя Климова, и Любовь Толкалина, Юля Пересильд. Индустрия не дремлет, она сотрудничает и с российскими брендами. Стали одевать большие компании. Но мне кажется, что той индустрии, которая есть в Америке или в Европе, у нас нет. У нас вообще это все только в начальном зарождении. Только в последние 10-15 лет красные дорожки у нас превратились в красные дорожки. До этого, это было не так. Если взять Голливуд или Канны — там это вековая история. Но ничего, стараемся: мужчины — в смокингах, девушки — в платьях. Не всегда получается, но мы стараемся», - отметила она.
С 16 по 23 апреля в Москве проходит 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее телеведущий Дмитрий Дибров в разговоре со спецкором НСН признался, что любит фильмы российского режиссера Никиты Михалкова и итальянского мастера Федерико Феллини.
