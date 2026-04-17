Россиянам назвали аксессуары, которые служат десятилетиями
Сумки из мягкой кожи и шарфы являются аксессуарами, которые служат не сезонами, а десятилетиями. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.
По её словам, для сумок из мягкой кожи главное - отсутствие лишнего декора, а простая форма и качественные материалы позволяют вещи долгое время оставаться современной.
Что касается шарфа, то он, по словам Семеновой, является «вторым дыханием для любой одежды». Она указала, что данный аксессуар «не врет и не пытается омолодить или состарить».
«Шарф большого размера... не врет и не пытается омолодить или состарить. Он просто согревает и украшает. В 30 лет шарф носят как капюшон... в 50 его расправляют на плечах как палантин», - подчеркнула эксперт.
Ранее директор по маркетингу TREND ISLAND Елена Мазур заявила «Радиоточке НСН», что сегодня в моде отчетливо прослеживается внимание и интерес к собственной стране, как к источнику вдохновения.
Горячие новости
- «Плата за позор»: Члиянц выругал баснословные гонорары Биковича
- Трамп заявил о согласии Ирана на условия США
- Никуда не делись: Почему на рынке труда по-прежнему больше молодежи
- Союз театральных деятелей начал перепись уличных театров
- «Бег на месте»: Почему экранизации не повысят интерес к книге
- СМИ: Иран назвал условия прохода судов через Ормузский пролив
- Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу
- Россиянам назвали аксессуары, которые служат десятилетиями
- Течение уносит: Отдых на Пхукете летом назвали опасным
- Кинокомпания Paramount анонсировала третий «Топ Ган» с Томом Крузом