Россиянам назвали аксессуары, которые служат десятилетиями

Сумки из мягкой кожи и шарфы являются аксессуарами, которые служат не сезонами, а десятилетиями. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала фэшн-эксперт, арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

По её словам, для сумок из мягкой кожи главное - отсутствие лишнего декора, а простая форма и качественные материалы позволяют вещи долгое время оставаться современной.

Что касается шарфа, то он, по словам Семеновой, является «вторым дыханием для любой одежды». Она указала, что данный аксессуар «не врет и не пытается омолодить или состарить».

«Шарф большого размера... не врет и не пытается омолодить или состарить. Он просто согревает и украшает. В 30 лет шарф носят как капюшон... в 50 его расправляют на плечах как палантин», - подчеркнула эксперт.

Ранее директор по маркетингу TREND ISLAND Елена Мазур заявила «Радиоточке НСН», что сегодня в моде отчетливо прослеживается внимание и интерес к собственной стране, как к источнику вдохновения.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
