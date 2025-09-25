Альмадовару - 76 лет: Испанский режиссер раскрыл в кино природу женщины
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН, что Альмадовар прошел длинный творческий путь от парадоксально мыслящего до глубокого режиссера.
Педро Альмадовар сделал Испанию кинематографичной страной, открыл миру Антонио Бандераса и раскрыл природу женщины, рассказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Обладателю двух премий «Оскар» («Все о моей матери» - «Лучший фильм на иностранном языке» и «Поговори с ней» - «Лучший оригинальный сценарий») испанскому режиссеру Педро Альмадовару 25 сентября исполняется 76 лет. В прошлом году на 81-м Венецианском кинофестивале, его фильм «Комната по соседству» был удостоен «Золотого льва».
«Альмадовар удивительно раскрывает природу женщины. Для меня любимый его фильм - это «Кожа, в которой я живу». Он перевернул мое представление о мужчинах и женщинах. Это было удивительное проникновение вглубь человеческой психологии, особенно женской. По глубине проникновения я бы сравнил его только с автором «Красотки» Гари Маршаллом. Это удивительное человеческое понимание, и зрителям он дает возможность почувствовать женскую душу. Кроме того, Альмадовар открыл миру Бандераса», - сказал Шнейдеров.
Всемирная известность пришла к Альмадовару в конце 1980-х годов, когда он снимал комедийные мелодрамы. А последний фильм самого жизнерадостного режиссера – «Комната по соседству» - осмысляет тему смерти.
«Испания - не самая кинематографическая страна мира, и Альмадовар в своих ранних фильмах изо всех сил привлекал внимание к стране. Его можно сравнить с Ларсом Фон Триером, который привлекал внимание эпатажем к своей стране. Но потом, когда Альмадовар стал известным, получил признание, он начал думать о душе. Он стал гораздо более глубоким, мыслящим и зачастую парадоксально мыслящим режиссером. Но это естественный процесс. Никто не знает, чего ждать от него сегодня. Он, слава богу, здоров. И я очень рад, что он еще достаточно молодой в сравнении с Клинтом Иствудом, который продолжает снимать кино. Альмадовар в прекрасной форме и будет нас радовать новыми фильмами», - добавил критик.
Актер театра и кино, режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев в интервью НСН ранее рассказал о своем фильме «Никита», посвященного кинорежиссеру Никите Михалкову.
