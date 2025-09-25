Всемирная известность пришла к Альмадовару в конце 1980-х годов, когда он снимал комедийные мелодрамы. А последний фильм самого жизнерадостного режиссера – «Комната по соседству» - осмысляет тему смерти.

«Испания - не самая кинематографическая страна мира, и Альмадовар в своих ранних фильмах изо всех сил привлекал внимание к стране. Его можно сравнить с Ларсом Фон Триером, который привлекал внимание эпатажем к своей стране. Но потом, когда Альмадовар стал известным, получил признание, он начал думать о душе. Он стал гораздо более глубоким, мыслящим и зачастую парадоксально мыслящим режиссером. Но это естественный процесс. Никто не знает, чего ждать от него сегодня. Он, слава богу, здоров. И я очень рад, что он еще достаточно молодой в сравнении с Клинтом Иствудом, который продолжает снимать кино. Альмадовар в прекрасной форме и будет нас радовать новыми фильмами», - добавил критик.

