Ректор МосИТИ перечислил самые востребованные профессии в театре и цирке
Дмитрий Томилин в пресс-центре НСН обратил внимание на растущую значимость технических профессий в творческой индустрии.
Профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин заявил в пресс-центре НСН, что в театрах, цирках и других творческих организациях именно специалисты технического профиля — от звуко‑ и светорежиссёров до инженеров спецэффектов и гримёров — пользуются наибольшим спросом и могут рассчитывать на высокий доход.
«В театре, в цирке, в принципе в творческих организациях технические специальности наиболее востребованы и высокооплачиваемы. Это звукорежиссёры, светорежиссёры, инженеры видеосистем, инженеры ИИ, инженеры спецэффектов, монтировщики, специалисты по администрированию и продюсерскому делу, гримёры. Это все основные специальности, которые позволяют артисту прекрасно себя чувствовать и зарабатывать. Они в большой цене во всех творческих организациях. Всё, что позволяет артисту достойно выглядеть на сцене», — рассказал он.
Ранее Томилин раскрыл в пресс-центре НСН, что в этом году в их вуз было подано рекордное количество заявлений.
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