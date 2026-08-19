«В театре, в цирке, в принципе в творческих организациях технические специальности наиболее востребованы и высокооплачиваемы. Это звукорежиссёры, светорежиссёры, инженеры видеосистем, инженеры ИИ, инженеры спецэффектов, монтировщики, специалисты по администрированию и продюсерскому делу, гримёры. Это все основные специальности, которые позволяют артисту прекрасно себя чувствовать и зарабатывать. Они в большой цене во всех творческих организациях. Всё, что позволяет артисту достойно выглядеть на сцене», — рассказал он.

Ранее Томилин раскрыл в пресс-центре НСН, что в этом году в их вуз было подано рекордное количество заявлений.



