«Аэрофлот» в октябре запустит прямые рейсы из Москвы на Фукуок
21 августа 202614:10
Алексей Филимонов
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске с 15 октября прямых рейсов из Москвы на вьетнамский Фукуок. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A330, в которых предусмотрены салоны экономического и бизнес-класса.
В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что билеты уже поступили в продажу.
Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновление с 1 октября регулярных рейсов из Москвы в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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