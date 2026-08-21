«Аэрофлот» в октябре запустит прямые рейсы из Москвы на Фукуок

Уточняется, что полёты будут выполняться на лайнерах Airbus A330, в которых предусмотрены салоны экономического и бизнес-класса.

В пресс-службе авиаперевозчика отметили, что билеты уже поступили в продажу.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновление с 1 октября регулярных рейсов из Москвы в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».