«Им не до кино!»: Драпеко заявила, что Россия может построить кинотеатры в Абхазии

По ее словам, совместное кинопроизводство России и Абхазии возможно, однако создание на территории Абхазии инфраструктуры для кинопроизводства бессмысленно.

«Создание инфраструктуры для кинопроизводства на территории Абхазии - абсолютно бессмысленное занятие. Кинематограф - страшно дорогое дело не только в производстве, но и в прокате. Абхазии сейчас не до кинопроизводства. Совместное производство возможно, если они дадут российской стороне разрешение на съемки своих лесов и гор. Или же, например, они могут предложить нашим режиссерам свои сценарии. Скорее всего, это будет что-то историческое. У них много различных легенд и сказок о героических событиях. Про это вполне можно что-нибудь эпохальное снять - в костюмах, с бородами, с холодным оружием. Мы умеем снимать такое кино», - заключила Драпеко.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в этом году, напоминает «Радиоточка НСН».

