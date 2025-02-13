«Им не до кино!»: Драпеко заявила, что Россия может построить кинотеатры в Абхазии
Абхазии сейчас не до кинопроизводства, однако совместная история с РФ возможна, сказала НСН Елена Драпеко.
Российская сторона может заняться строительством и оборудованием кинозалов на территории Абхазии, чтобы показывать там отечественные кинокартины, заявила в эфире НСН первый зампред комитета по культуре, советская и российская актриса Елена Драпеко.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее сообщила, что Россия обсуждает с Абхазией открытие современного кинозала в Сухуме и совместное производство фильмов. Министр напомнила, что российские кинематографисты давно снимают кино на территории Абхазии. Но было бы хорошо, если бы это было совместное кино, отметила она. Драпеко отметила, что совместное кинопроизводство пойдет на пользу.
«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с Абхазией в сфере кинопроизводства. Также надеемся, что у них появятся кадры. Они им нужны даже не для кинопроизводства, а для кинопроката. На территории Абхазии особо и кинотеатров нет. Может стоять вопрос о строительстве и оборудовании кинозалов на территории Абхазии, чтобы показывать там российское кино. Нам есть что показать. Это хорошая история для дружбы народов, для укрепления связей», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, совместное кинопроизводство России и Абхазии возможно, однако создание на территории Абхазии инфраструктуры для кинопроизводства бессмысленно.
«Создание инфраструктуры для кинопроизводства на территории Абхазии - абсолютно бессмысленное занятие. Кинематограф - страшно дорогое дело не только в производстве, но и в прокате. Абхазии сейчас не до кинопроизводства. Совместное производство возможно, если они дадут российской стороне разрешение на съемки своих лесов и гор. Или же, например, они могут предложить нашим режиссерам свои сценарии. Скорее всего, это будет что-то историческое. У них много различных легенд и сказок о героических событиях. Про это вполне можно что-нибудь эпохальное снять - в костюмах, с бородами, с холодным оружием. Мы умеем снимать такое кино», - заключила Драпеко.
Ранее стало известно, что Министерство культуры России поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в этом году, напоминает «Радиоточка НСН».
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