Минкультуры в 2025 году профинансирует создание 140 национальных фильмов

Министерство культуры России поддержит производство минимум 140 национальных фильмов в этом году, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя министерства.

Отмечается, что фильмы профинансируют в рамках госпрограммы «Развитие культуры» федерального проекта «Развитие искусства и творчества». В утвержденный перечень приоритетных для господдержки кинопроизводства вошли темы, которые связаны с укреплением и сохранением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это, в частности, традиции и культура страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, популяризация института семьи.

Также в перечень вошли в том числе фильмы, посвященные роли педагога и наставника, образу будущего России, русскому театру. Особая тема в перечне – самоотверженность и героизм участников Великой Отечественной войны и спецоперации, а также экранизация произведений русской классической литературы.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков в разговоре с НСН заявил, что Фонд кино – это лишь «помогатор», а успех картины зависит от работы творческой группы во главе с продюсером, передает «Радиоточка НСН».

