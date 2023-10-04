«Игнор, а не раскаяние»: В РПЦ упрекнули создателей «Грешниц на перевоспитании»

В Русской Православной Церкви считают странной позицию авторов шоу «Грешницы на перевоспитании», которые не стали консультироваться с представителями Церкви при его создании, сказал в интервью НСН источник в РПЦ.

Телеканал «Ю» осенью представил реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании» о девушках, привыкших к роскошной жизни на содержании мужчин, но решившихся уйти на месяц в монастырь. В Госдуме допустили возможность закрытия шоу, если на него будут жалобы.