«Игнор, а не раскаяние»: В РПЦ упрекнули создателей «Грешниц на перевоспитании»

Странно снимать шоу в «христианском контексте», игнорируя Церковь, сказал НСН источник в РПЦ, пообещав изучить реалити-шоу о перевоспитании содержанок.

В Русской Православной Церкви считают странной позицию авторов шоу «Грешницы на перевоспитании», которые не стали консультироваться с представителями Церкви при его создании, сказал в интервью НСН источник в РПЦ.

Телеканал «Ю» осенью представил реалити-шоу «Грешницы на перевоспитании» о девушках, привыкших к роскошной жизни на содержании мужчин, но решившихся уйти на месяц в монастырь. В Госдуме допустили возможность закрытия шоу, если на него будут жалобы.

РПЦ проверит телешоу о перевоспитании эскортниц
«Мне неизвестно, чтобы создатели этого шоу обсуждали его концепцию с Церковью, со священниками. Это странно и, на наш взгляд, необоснованно. Например, если вы снимаете шоу про преодоление алкоголизма или наркомании, посоветуйтесь с наркологами, если снимаете автошоу, - будьте на связи с теми, кто разбирается в автомобилях. Странно снимать шоу в христианском контексте, игнорируя при этом Церковь», - сказал источник.

По его словам, в РПЦ еще не дали оценку этому шоу, поскольку не успели его посмотреть.

«Новая Матильда?»: Минкультуры и РПЦ ополчились на «Монастырь» с Ивлеевой
«Там вышло много серий, чтобы составить о них свое мнение, нам надо, как минимум, их изучить. Мы изучаем этот проект, это реалити-шоу и хотели бы напомнить о том, что человеческое раскаяние это очень серьезный выбор и серьезное преображение человеческой личности. Чтобы ставить этот вопрос в современных форматах, в каких-то реалити-шоу, нужно обладать очень глубокими познаниями и тактом, иначе идея покаяния может обесцениться», - заключил собеседник НСН.

Осенью 2022 года разразился скандал вокруг сериала «Монастырь» с участием блогера Насти Ивлеевой, рассказывающего историю тусовщицы, скрывающейся от бандитов в монастыре. Минкультуры отказало ему в выдаче прокатного удостоверения, а в РПЦ нашли там ЛГБТ-сцены, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеканал "Ю" / стоп-кадр
ТЕГИ:ШоуРПЦТелевидение

Горячие новости

Все новости

партнеры