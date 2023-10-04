РПЦ проверит телешоу о перевоспитании эксортниц
Русская православная церковь изучит серии телешоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет фарса и пародии, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник в РПЦ.
По мнению источника, авторам программы следовало обратиться в Церковь за советом. В основе сюжета - восемь девушек-содержанок, которые в течение месяца в качестве покаяния живут и работают в монастыре, соблюдая строгий устав.
В РПЦ недовольны тем, что покаяние, будучи «сложной историей, требующей профессионализма и глубоких знаний», выставляется в формате телешоу.
«Самое плохое, что можно сделать, - это встроить подобное шоу в известный ряд реалити-шоу от кулинарных до политических. На первое - как приготовить суп, на второе - как раскаяться в монастыре», - сказал источник в РПЦ.
Реалити-шоу выходит на телеканале «Ю».
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