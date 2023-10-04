РПЦ проверит телешоу о перевоспитании эксортниц

По мнению источника, авторам программы следовало обратиться в Церковь за советом. В основе сюжета - восемь девушек-содержанок, которые в течение месяца в качестве покаяния живут и работают в монастыре, соблюдая строгий устав.

В РПЦ недовольны тем, что покаяние, будучи «сложной историей, требующей профессионализма и глубоких знаний», выставляется в формате телешоу.

«Самое плохое, что можно сделать, - это встроить подобное шоу в известный ряд реалити-шоу от кулинарных до политических. На первое - как приготовить суп, на второе - как раскаяться в монастыре», - сказал источник в РПЦ.

Реалити-шоу выходит на телеканале «Ю».

