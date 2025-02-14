«Немало токсичных»: Цыпкин оценил любовные отношения в классической литературе

Любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем, заявил писатель Александр Цыпкин в разговоре с НСН.

Почти каждый третий россиянин (30%) считает описанные в классической литературе отношения токсичными, показал онлайн-опрос «Дзена». 28% называют описанные в книгах отношениях устаревшими, 23% считают, что это нужно только для сюжета, и лишь 10% уверены, что именно так выглядят идеальные отношения. Главной книгой о любви выбрали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, а 23% россиян отметили, что на их представления о любви сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Цыпкин считает, что отношения между людьми вряд ли сильно изменятся когда-либо.