«Немало токсичных»: Цыпкин оценил любовные отношения в классической литературе
Писатель Александр Цыпкин в эфире НСН отметил, что в своих произведениях не копировал те отношения, которые у него были, но они «дали новые идеи».
Любовные отношения в классической литературе видятся актуальными и сегодня, вряд ли они когда-либо кардинально изменятся в будущем, заявил писатель Александр Цыпкин в разговоре с НСН.
Почти каждый третий россиянин (30%) считает описанные в классической литературе отношения токсичными, показал онлайн-опрос «Дзена». 28% называют описанные в книгах отношениях устаревшими, 23% считают, что это нужно только для сюжета, и лишь 10% уверены, что именно так выглядят идеальные отношения. Главной книгой о любви выбрали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, а 23% россиян отметили, что на их представления о любви сильнее всего повлиял «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Цыпкин считает, что отношения между людьми вряд ли сильно изменятся когда-либо.
«Человеческие отношения за пять тысяч лет вообще никак не изменились. И за десять тысяч лет не изменились, и не изменятся в будущем. Это и хорошо, и плохо. Мы не стали лучше, честнее, добрее или злее, хуже. Мы как родились с настройками, так мы и есть всю жизнь, проживаем, пытаясь эти настройки, если повезет, улучшить. Поэтому, конечно же, ничего не поменялось и никогда ничего не поменяется», - сказал Цыпкин.
Писатель отметил, что в своих произведениях не копировал те отношения, которые у него были, но они «дали новые идеи».
«Классическая литература отражает реальность и дает некий совет, как в этой реальности себя вести. Классическая литература – это же не безвоздушное пространство, это некие авторы и их внутренний мир. Соответственно, что у человека было внутри, то он и изложил на бумаге. Поэтому мы читаем внутренний мир писателя. У Тургенева было одно, у Достоевского - другое, у Пушкина - третье. Но они все люди, у них всех были личные отношения с кем-то. И более того, у многих из них были токсичные отношения, как сегодня модно говорить. Мне кажется, что человек не может использовать ничего, кроме того опыта, который у него есть, либо его представления об опыте. Поэтому я не копировал в своих произведениях свои отношения, но, безусловно, те отношения, которые у меня были, дали мне некую такую почву для того, чтобы на этом выросли какие-то новые идеи», - указал собеседник агентства.
Кроме того, Цыпкин подчеркнул, что классическая литература воспитывает в современном читателе интерес к жизни и в ряде случаев является нравственным ориентиром.
«Любая литература воспитывает интерес к жизни. В ряде случаев является нравственным ориентиром, в ряде случаев нет, потому что иногда классическая литература описывает абсолютных негодяев или людей безнравственных. Но в целом это развивает кругозор. Люди же знакомятся с миром через его познание, но невозможно познать мир только на собственном опыте. По сути дела, литература - это концентрированный опыт чужого человека, выданный нам и переработанный. Поэтому мы просто узнаем мир через литературу, равно как через живопись, через музыку, через кино», - добавил он.
Ранее почти все (97%) опрошенные современные российские писатели признались, что в их творчестве присутствует тема любви. Примечательно, что 53% писателей заявили о повсеместном использовании темы любви в своих произведениях. Еще 21% творцов рассказали, что тема любви в их творчестве фигурирует часто, передает «Радиоточка НСН».
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