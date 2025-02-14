Больше половины российских писателей признались, что любовь помогает их творчеству
Почти все (97%) опрошенные современные российские писатели признались, что в их творчестве присутствует тема любви, говорится в исследовании литературной платформы независимых авторов «Литнет», результаты которого есть в распоряжении НСН.
Примечательно, что 53% писателей заявили о повсеместном использовании темы любви в своих произведениях. Еще 21% творцов рассказали, что тема любви в их творчестве фигурирует часто. Лишь 3% авторов заявили об отсутствии в своих произведениях темы теплых чувств.
Еще интересно, что 65% опрошенных писателей отметили, что любовь помогает их творчеству. Еще 59% писателей в моменты влюбленности ощущали творческий подъем.
Интересно, что только 30% опрошенных авторов хотели бы написать произведения о собственном любовном опыте. Еще 73% современных российских авторов признаются, что опыт личных отношений помогал им в создании произведений, а 16% сообщили об обратном.
Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин рассказал спецкору НСН, что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
- Банки Казахстана возобновили выдачу карт россиянам
- У здания посольства Турции в Лондоне неизвестный поджег Коран
- Россия получила 45 тел погибших военных при обмене с Украиной
- ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР
- Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность
- При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина
- Граждане Украины и Казахстана подрались на борту самолета
- Количество поездок иностранных туристов в РФ выросло на 40%
- Треть россиян назвали отношения в книжных романах токсичными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru