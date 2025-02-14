Больше половины российских писателей признались, что любовь помогает их творчеству

Почти все (97%) опрошенные современные российские писатели признались, что в их творчестве присутствует тема любви, говорится в исследовании литературной платформы независимых авторов «Литнет», результаты которого есть в распоряжении НСН.

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Примечательно, что 53% писателей заявили о повсеместном использовании темы любви в своих произведениях. Еще 21% творцов рассказали, что тема любви в их творчестве фигурирует часто. Лишь 3% авторов заявили об отсутствии в своих произведениях темы теплых чувств.

Еще интересно, что 65% опрошенных писателей отметили, что любовь помогает их творчеству. Еще 59% писателей в моменты влюбленности ощущали творческий подъем.

Интересно, что только 30% опрошенных авторов хотели бы написать произведения о собственном любовном опыте. Еще 73% современных российских авторов признаются, что опыт личных отношений помогал им в создании произведений, а 16% сообщили об обратном.

Ранее генеральный директор «Читай-город - Буквоед» Александр Брычкин рассказал спецкору НСН, что читающие россияне ходят в книжный магазин в среднем около четырех раз в год и тратят примерно тысячу рублей за один поход.

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