ВЦИОМ: День святого Валентина считают праздником только 30% россиян

Пик популярности Дня святого Валентина в России фиксировали в начале 2000-х, тогда праздником этот день считал каждый второй россиянин. В 2025 году только 30% опрошенных назвали 14 февраля особенным днем. Доля людей, которые намерены поздравлять близких небольшими подарками за последние 20 лет снизилась в 1,5 раза до 34 %. Большинство респондентов, которые все же планируют дарить подарки, намерены поздравить таким образом только любимого человека.

При этом 10% россиян назвали универсальным знаком внимания цветы. Популярность валентинок за последние 20 лет снизилась с 23% до 9%.

Ранее аналитики «Авито» сообщили, что мужчины намерены потратить на подарок в День святого Валентина 8,6 тысячи рублей, женщины — 6,4 тысячи рублей. При этом 30% россиян планируют подарить романтический ужин, напоминает «Радиоточка НСН».

