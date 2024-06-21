«Детям до 14»: В Госдуме призвали оплачивать все виды «Пушкинской карты» из казны
Необходимо разработать механизм, который позволит детям до 14 лет тоже пользоваться культурными льготами, заявил НСН депутат Александр Шолохов.
Все аналоги «Пушкинской карты» для разных групп населения должны финансироваться за счет бюджетных средств, так как это основной принцип их работы. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Минкультуры и Минцифры совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывают проект по организации бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры (от театров до филармоний). Ее хотят назвать «Верещагинской картой» и сделать номиналом в 15 тысяч рублей. Ранее автор инициативы первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также предлагала создать «Толстовскую карту» для пенсионеров и «Тютчевскую карту» для детей от 4 до 14 лет. Шолохов отметил, что он поддерживает эти инициативы, но подчеркнул, что обязательно надо решить вопрос соответствующей карты для детей младше 14 лет.
«Безусловно поддерживаю. Сейчас еще окончательно ничего не решено, и на какие социальные группы будет распространяться действие аналога «Пушкинской карты» пока тоже не уточнено. Но этот разговор и о пенсионерах, и об участниках СВО, и, что мне кажется гораздо более важным, о более младшей возрастной группе детей ведется давно», - подчеркнул он.
По его мнению, необходимо решить в первую очередь вопрос финансирования всех видов этих карт и дать возможность детям до 14 лет пользоваться этими льготами.
«Есть две причины, почему до сих пор вопросы с подобными льготными картами не решены. Во-первых, потому что «Пушкинская карта» оплачивается из федерального бюджета. Это не может быть возложено на плечи музеев и театров. Принцип действия «Пушкинской карты» – это бюджетные деньги. Второй момент, по которому не получалось сделать льготную карту для младшей возрастной группы детей, - то, что нынешний механизм работы «Пушкинской карты» привязан к госуслугам и подразумевает наличие паспорта. То есть дети младше 14 лет не могли напрямую пользоваться существующим механизмом. Если эти моменты будут решены, а это в первую очередь финансирование из бюджета, то мы будем только "за". Потому что комитет Госдумы по культуре постоянно ведет этот разговор», - отметил Шолохов.
Ранее стало известно, что молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 млрд рублей, была реализована всего четверть от возможной суммы — около 48 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мужчину и двух подростков заподозрили в подготовке теракта в Ростовской области
- РГГУ поменял свой статус на автономную организацию
- Переговоры по членству Украины и Молдавии в ЕС начнутся с 25 июня
- В России предложили разрешить регионам вводить туристический сбор с 2025 года
- Стоматолог Лосев рассказал, как спасти зубы от кариеса
- СМИ: У лайнера с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе
- Объявлен полный календарь чемпионата России по футболу на сезон-2024/25
- Первое издание «Лолиты» Набокова с автографом писателя выставили на аукцион
- В Туве воспитательница детсада заразила девять детей туберкулезом
- Глава Минсельхоза: Пошлины на экспорт зерна из РФ снизятся с 1 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru