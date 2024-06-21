«Детям до 14»: В Госдуме призвали оплачивать все виды «Пушкинской карты» из казны

Необходимо разработать механизм, который позволит детям до 14 лет тоже пользоваться культурными льготами, заявил НСН депутат Александр Шолохов.

Все аналоги «Пушкинской карты» для разных групп населения должны финансироваться за счет бюджетных средств, так как это основной принцип их работы. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

«Улучшить продажи»? Зачем оператор «Пушкинской карты» купил 40% Intickets

Минкультуры и Минцифры совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывают проект по организации бесплатных посещений участниками СВО и членами их семей учреждений культуры (от театров до филармоний). Ее хотят назвать «Верещагинской картой» и сделать номиналом в 15 тысяч рублей. Ранее автор инициативы первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также предлагала создать «Толстовскую карту» для пенсионеров и «Тютчевскую карту» для детей от 4 до 14 лет. Шолохов отметил, что он поддерживает эти инициативы, но подчеркнул, что обязательно надо решить вопрос соответствующей карты для детей младше 14 лет.

«Безусловно поддерживаю. Сейчас еще окончательно ничего не решено, и на какие социальные группы будет распространяться действие аналога «Пушкинской карты» пока тоже не уточнено. Но этот разговор и о пенсионерах, и об участниках СВО, и, что мне кажется гораздо более важным, о более младшей возрастной группе детей ведется давно», - подчеркнул он.
Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»

По его мнению, необходимо решить в первую очередь вопрос финансирования всех видов этих карт и дать возможность детям до 14 лет пользоваться этими льготами.

«Есть две причины, почему до сих пор вопросы с подобными льготными картами не решены. Во-первых, потому что «Пушкинская карта» оплачивается из федерального бюджета. Это не может быть возложено на плечи музеев и театров. Принцип действия «Пушкинской карты» – это бюджетные деньги. Второй момент, по которому не получалось сделать льготную карту для младшей возрастной группы детей, - то, что нынешний механизм работы «Пушкинской карты» привязан к госуслугам и подразумевает наличие паспорта. То есть дети младше 14 лет не могли напрямую пользоваться существующим механизмом. Если эти моменты будут решены, а это в первую очередь финансирование из бюджета, то мы будем только "за". Потому что комитет Госдумы по культуре постоянно ведет этот разговор», - отметил Шолохов.

Ранее стало известно, что молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 млрд рублей, была реализована всего четверть от возможной суммы — около 48 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ВоенныеЛьготыМинистерство Культуры

Горячие новости

Все новости

партнеры