«Детям до 14»: В Госдуме призвали оплачивать все виды «Пушкинской карты» из казны

По его мнению, необходимо решить в первую очередь вопрос финансирования всех видов этих карт и дать возможность детям до 14 лет пользоваться этими льготами.

«Есть две причины, почему до сих пор вопросы с подобными льготными картами не решены. Во-первых, потому что «Пушкинская карта» оплачивается из федерального бюджета. Это не может быть возложено на плечи музеев и театров. Принцип действия «Пушкинской карты» – это бюджетные деньги. Второй момент, по которому не получалось сделать льготную карту для младшей возрастной группы детей, - то, что нынешний механизм работы «Пушкинской карты» привязан к госуслугам и подразумевает наличие паспорта. То есть дети младше 14 лет не могли напрямую пользоваться существующим механизмом. Если эти моменты будут решены, а это в первую очередь финансирование из бюджета, то мы будем только "за". Потому что комитет Госдумы по культуре постоянно ведет этот разговор», - отметил Шолохов.

Ранее стало известно, что молодые россияне в 2023 году потратили на культурный досуг по «Пушкинской карте» 12,9 млрд рублей, была реализована всего четверть от возможной суммы — около 48 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

