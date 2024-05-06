«Улучшить продажи»? Зачем оператор «Пушкинской карты» купил 40% Intickets
Не следует ожидать, что все билеты перейдут в Intickets, покупка VK никак не повлияет на билетный бизнес, отметила в эфире НСН Надежда Соловьева.
Холдинг VK купил 40% билетной платформы Intickets для того, чтобы улучшить продажи «Пушкинской карты», заявила глава промоутерской компании «SAV Entertainment» Надежда Соловьева в разговоре с НСН.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что оператор молодежной госпрограммы «Пушкинская карта» холдинг VK закрыл сделку по покупке Intickets. Согласно имеющимся данным, вся компания была оценена в два миллиарда рублей, а стоимость 40% могла составить около 800 миллионов рублей. Платформа исторически выступает подрядчиком столичных музеев и театров по продаже билетов.
«Intickets – это очень специальный билетный оператор, он даже близко не подходит к оператору типа "Kassir.ru". Intickets – это просто IT-решение… Это решение для продажи билетов самими организаторами. VK, видимо, купил его, чтобы каким-то образом улучшить продажи "Пушкинской карты". Думаю, это единственная причина. Не следует ожидать, что все билеты перейдут в Intickets. Это вообще никак на билетный бизнес не повлияет. В билетном бизнесе главное – это контент. У кого контент – тот и главный билетный оператор. Intickets – не более, чем техническое решение. У «Kassir.ru» есть не хуже, а может даже и лучше, такое же решение под названием "Radario"», – сказала Соловьева.
В свою очередь директор по развитию бизнеса групп компаний Intickets Оксана Полевская в беседе с НСН отметила, что Intickets занимается исключительно дистрибуцией билетного софта.
«Компания Intickets – это технологичная IT-компания, которая занимается дистрибуцией билетного софта. Это не витрина, как «Kassir.ru», «Яндекс Афиша». У всех есть под капотом какое-то программное обеспечение, но Intickets занимается исключительно именно этим. Собственно говоря, они на рынке номер один по качеству программного продукта, который подходит и частникам, и бюджетным организациям, потому что много своих нюансов. У всех все будет хорошо», – сказала Полевская.
Ранее VK объявила о приобретении 40% в облачном сервисе продажи билетов Intickets.ru. Отмечалось, что сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию «Пушкинской карты». При этом в июне прошлого года Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором этой госпрограммы, передает «Радиоточка НСН».
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