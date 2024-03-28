Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»

Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает РИА Новости.

Она отметила, что цирки носят скорее развлекательный характер, а изначально требовалась строго просветительская направленность этой программы. Циркам нужно создать «что-то такое, чтобы их можно было включить в программу».