Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»
Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает РИА Новости.
Она отметила, что цирки носят скорее развлекательный характер, а изначально требовалась строго просветительская направленность этой программы. Циркам нужно создать «что-то такое, чтобы их можно было включить в программу».
До этого российский президент Владимир Путин не исключил, что в число пользователей «Пушкинской карты» будут включены другие возрастные категории.
Глава государства указал на то, что в настоящее время из 13 млн доступных карт российскими школьниками и студентами оформлено 10 млн. По словам Путина, «возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой». Речь идет об учениках средней и младшей школ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спецслужбы Польши провели обыски по делу о российском шпионаже
- ЦБ предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации
- Депутат Рады Гончаренко заявил об увлечении солдат ВСУ ставками и онлайн-казино
- Более 10 терактов предотвратили в 2023 году в Ставропольском крае
- В ЦБ поддержали идею обязательного страхования посетителей публичных мест
- СМИ: Глава МИД Латвии уйдет в отставку из-за использования спецрейсов
- СМИ: Россиянка потребовала от французского посольства забрать ракету из ее огорода
- МВД объявило в розыск воевавших на стороне ВСУ дагестанцев
- В марте 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент выросло на 138%
- Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru