Любимова: Минкультуры не готово включить цирки в «Пушкинскую карту»

Минкультуры РФ пока не готово включить цирки в «Пушкинскую карту», потому что их программу нельзя назвать просветительской, заявила министр культуры России Ольга Любимова, передает РИА Новости.

Она отметила, что цирки носят скорее развлекательный характер, а изначально требовалась строго просветительская направленность этой программы. Циркам нужно создать «что-то такое, чтобы их можно было включить в программу».

«Десять миллионов штук»: На проект «Пушкинская карта» потратили 31 млрд рублей

До этого российский президент Владимир Путин не исключил, что в число пользователей «Пушкинской карты» будут включены другие возрастные категории.

Глава государства указал на то, что в настоящее время из 13 млн доступных карт российскими школьниками и студентами оформлено 10 млн. По словам Путина, «возможности этого инструмента еще не полностью используются, но будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой». Речь идет об учениках средней и младшей школ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЦиркМузеиМинкультуры

Горячие новости

Все новости

партнеры