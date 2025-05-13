Худрук Театра сатиры Герасимов вызвался возглавить новый патриотический театр
Театрам сегодня не хватает современной драматургии для создания спектаклей, а появление нового учреждения культуры помогло бы решить эту проблему, рассказал НСН Евгений Герасимов.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке, народный артист России Евгений Герасимов в разговоре с НСН отметил, что создание нового театра в Москве при государственной поддержке подтолкнет развитие современной драматургии, и допустил, что мог бы возглавить учреждение культуры.
По итогам заседания Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин поручил до 30 ноября создать московский театр, который будет ориентирован на продвижение современной драматургии патриотической направленности. Ответственными назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и глава Союза писателей Владимир Мединский. Герасимов заявил, что появление такого учреждения культуры поможет и другим театрам.
«Думаю, это будет очень востребовано. Поскольку это будет поддержано государством, можно будет талантливых писателей сориентировать на такую драматургию, что очень важно. У нас не хватает как в кино, так и в театре хорошей современной драматургии. Создание такого театра подтолкнет к созданию хорошей драматургии, а значит, и хороших спектаклей. Я готов даже возглавить такой театр, если надо. Тоже заказывал несколько пьес с темой СВО, такие спектакли есть в моих планах», - рассказал он.
Собеседник НСН уточнил, что при грамотном подходе и достаточном финансировании создать новый театр в течение полугода вполне реально.
«Представленный срок не значит, что весь репертуар сразу должен быть составлен, главное, чтобы началась работа. Вопрос в принятии решений и финансировании», - пояснил Герасимов.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что репертуар нового театра патриотической направленности не обязательно будет состоять исключительно только из пьес о спецоперации, поскольку патриотизм встречается в каждом произведении российских драматургов.
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