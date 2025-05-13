Собеседник НСН уточнил, что при грамотном подходе и достаточном финансировании создать новый театр в течение полугода вполне реально.

«Представленный срок не значит, что весь репертуар сразу должен быть составлен, главное, чтобы началась работа. Вопрос в принятии решений и финансировании», - пояснил Герасимов.

Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что репертуар нового театра патриотической направленности не обязательно будет состоять исключительно только из пьес о спецоперации, поскольку патриотизм встречается в каждом произведении российских драматургов.

