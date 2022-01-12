«Худрук не нужен?» Грымов сравнил ситуацию во МХАТе с фильмом «Кин-дза-дза»
Заявление Владимира Кехмана о том, что МХАТу не нужен худрук, противоречит идее театра и бьет по зрителям, сказал НСН Юрий Грымов.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что ему печально от происходящего во МХАТе имени Горького.
Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что сейчас театру худрук не нужен, а думать об этом он начнет только после нескольких спектаклей.
«Для меня парадокс - как директоры театров говорят, что им худруки не нужны? Это противоречит вообще идее театра, тем более русского драматического. «Худрук не нужен»… Вы помните фильм Георгия Данелия «Кин-дза-дза»: «Скрипач не нужен». Это абсолютное программное заявление. Если Кехман считает, что ему во МХАТе не нужен худрук, значит он берет ответственность и является худруком. Поэтому МХАТ имени Горького опять на передовой каких-то странных скандалов. Это печально», - сказал Грымов.
По его мнению, действия руководителя МХАТа являются ударом по зрителям.
«Я считаю, что надо обсуждать творческие успехи, то, что происходит со зрителем, а он меняется. А тут опять какие-то скандалы: пост, не пост, убрал, покинул. Я считаю, что это не красит театр и наносит удар, прежде всего, по зрителю», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
МХАТ им. Горького оказался в центре скандалов после того, когда в июне 2021 года представил спектакль «Чудесный грузин», одну из ролей в котором сыграла телеведущая и певица Ольга Бузова. Ее появление на сцене вызвало негативную реакцию в театральном сообществе, ее спектакли несколько раз переносили и отменяли по разным причинам. В итоге в ноябре худрук МХАТа Эдуард Бояков, при котором в театре появилась Бузова, сообщил об увольнении.
По словам Боякова, написать заявление ему предложил гендиректор театра Владимир Кехман, объяснивший это решение отношением худрука к Татьяне Дорониной.
Как отмечала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» театральный критик Ольга Галахова, при Боякове МХАТ превратился в «продюсерский театр», но его «полумеры» не дали эффекта.
После ухода Боякова отношения с театром разорвал Совет попечителей. Кехман в ноябре анонсировал «жесточайшие сокращения», в декабре объявил о грядущем переименовании МХАТа имени Горького в «Художественный театр», а в январе сказал, что пока в новом худруке нет необходимости.
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