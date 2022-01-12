«Худрук не нужен?» Грымов сравнил ситуацию во МХАТе с фильмом «Кин-дза-дза»

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что ему печально от происходящего во МХАТе имени Горького.

Ранее генеральный директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что сейчас театру худрук не нужен, а думать об этом он начнет только после нескольких спектаклей.