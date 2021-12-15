Кехман обвинил Боякова в многомиллионных долгах в МХАТ
Стало известно о многомиллионных долгах театра МХАТ, сообщают «Известия» со ссылкой на гендиректора Владимира Кехмана.
По его словам, материальный урон был нанесен экс-худруком Эдуардом Бояковым за три года его руководства. «Было 168 миллионов, сейчас осталось порядка 73 или 74», - сообщил Кехман.
«В этом декабре мы сделаем внебюджет по продажам больше, чем было в доковидном декабре 2019 года, когда, по словам прежней администрации, у нее был самый большой доход», - отметил гендиректор.
Ранее Кехман заявил, что Московскому Художественному академическому театру имени Горького вернут историческое название. Также он высказался о слиянии МХАТ имени Горького с МХТ имени Чехова.
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