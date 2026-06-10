«Хроники» и триумф Тодоровского: Почему Юра Борисов остался без ТЭФИ
Тодоровский назвал огромным счастьем успех сериала «Подслушано в Рыбинске», гнев Зюганова не помешал телеакадемикам наградить сериал Кончаловского, а битвы Борисова с Маковецким не получилось.
Сериал Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске» получил сразу три награды на церемонии вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026, академиков также впечатлили «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского, а вот Юра Борисов остался без персональной награды.
ОТ ТОДОРОВСКОГО ДО КОНЧАЛОВСКОГО
Вслед за кинопремиями «Ника» и «Золотой орел» лучших из лучших назвала «Академия российского телевидения». Церемония вручения премии ТЭФИ-2026 проходила в Москве 8 и 9 июня, а ее венцом стало объявление победителей в сериальных номинациях.
Лучшими были признаны не один, а сразу шесть сериалов. «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского признали лучшим комедийным сериалом, а «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского – лучшим историческим сериалом.
Кроме того, статуэтки «Орфей» получили создатели «Склифосовского» (лучший мелодраматический сериал), картины «Любовь Советского Союза» (драматический сериал), «Первого отдела» (детектив) и «Дорогого Вилли» (мини-сериал).
Тодоровский также получил награды, как лучший режиссер и лучший сценарист сериала (на пару с Иваном Барановым), после чего коллега вывел на сцене его на громкую связь.
«Господи, спасибо огромное! Простите меня, пожалуйста, я на съемках. Это огромная честь для меня и огромная радость. Огромное счастье!» - рассыпался в благодарностях режиссер.
При этом «Орфея» получили и продюсеры с оператором сериала «Хроники русской революции», возмутившего прошлой осенью лидера КПРФ Геннадия Зюганова, назвавшего работу Кончаловского «гнусным варевом» и потребовавшего от Госдумы остановить произвол.
«Среди академиков очень пожилые люди, которые выбирают работы своих ровесников или те, что близки им. То, что среди номинантов представлены сериалы "Дорогой Вилли" и "Хроники русской революции" - очень показательно», - говорила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
БОРИСОВ БЕЗ ТЭФИ
В числе номинантов на ТЭФИ фигурировало и имя актера Юры Борисова, звучащее из каждого утюга. после триумфа на премии «Оскар» фильма «Анора». Однако лучшим актером сериала был признан не Борисов (роль в «Хрониках русской революции») и не Сергей Маковецкий («Дорогой Вилли»), а скоропостижно скончавшийся в январе ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий (роль в сериале «Улица Шекспира»).
«Результаты премии не зависят даже от мнения конкретных академиков, все упирается в big data – те цифры, которые складываются в результате голосования. Не знаю, сможет ли Юра Борисов обойти Сергея Маковецкого в номинации. Это лотерея, которая никогда не прогнозируется и зависит от количества голосовавших, их настроения и т. д.. У ТЭФИ очень большое количество академиков», - отмечала Ромодановская.
Премию ТЭФИ как лучшая актриса сериала получила Мария Аронова («Олдскул»), а лучшими актером и актрисой второго плана была признана пара из сериала «Атом» Алексей Гуськов и Ольга Сутулова.
В конце января 2026 года прошла церемония вручения премии «Золотой орел». Лучшим телесериалом тогда признали «Атом», лучшим сериалом онлайн-платформы - «Плевако» с Сергеем Безруковым. В марте стали известны победители премии «Ника». Здесь лучшим сериалом признали «Хроники русской революции», в числе конкурентов которого были, в частности, «Подслушано в Рыбинске», «Бар "Один звонок"» Данилы Козловского и «Аутсорс» Душана Глигорова, признанный лучшим сериалом 2025 года по версии премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон».
В прошлом году главным триумфатором премии ТЭФИ стал сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», победивший в четырех из 11 номинаций.
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