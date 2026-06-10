ОТ ТОДОРОВСКОГО ДО КОНЧАЛОВСКОГО

Вслед за кинопремиями «Ника» и «Золотой орел» лучших из лучших назвала «Академия российского телевидения». Церемония вручения премии ТЭФИ-2026 проходила в Москве 8 и 9 июня, а ее венцом стало объявление победителей в сериальных номинациях.

Лучшими были признаны не один, а сразу шесть сериалов. «Подслушано в Рыбинске» Петра Тодоровского признали лучшим комедийным сериалом, а «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского – лучшим историческим сериалом.

Кроме того, статуэтки «Орфей» получили создатели «Склифосовского» (лучший мелодраматический сериал), картины «Любовь Советского Союза» (драматический сериал), «Первого отдела» (детектив) и «Дорогого Вилли» (мини-сериал).

Тодоровский также получил награды, как лучший режиссер и лучший сценарист сериала (на пару с Иваном Барановым), после чего коллега вывел на сцене его на громкую связь.

«Господи, спасибо огромное! Простите меня, пожалуйста, я на съемках. Это огромная честь для меня и огромная радость. Огромное счастье!» - рассыпался в благодарностях режиссер.

При этом «Орфея» получили и продюсеры с оператором сериала «Хроники русской революции», возмутившего прошлой осенью лидера КПРФ Геннадия Зюганова, назвавшего работу Кончаловского «гнусным варевом» и потребовавшего от Госдумы остановить произвол.

«Среди академиков очень пожилые люди, которые выбирают работы своих ровесников или те, что близки им. То, что среди номинантов представлены сериалы "Дорогой Вилли" и "Хроники русской революции" - очень показательно», - говорила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.