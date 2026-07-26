Песков: Орбан на переговорах с Путиным никогда не говорил по-русски
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удивлен тем, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался на русском языке, по словам официального представителя Кремля, венгерский политик никогда не говорил по-русски во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Российская газета».
Накануне в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью Орбан, оценивая ситуацию в Венгрии, процитировал на русском языке название романа Николая Чернышевского «Что делать?». Потом он резюмировал свое выступление на русском и задал риторический вопрос.
«Я думаю, что он просто процитировал название произведения», - сказал Песков.
Он отметил, что все предыдущие переговоры с венгерской стороной велись через переводчика, а от самого Орбана никаких выражений и фраз на русском в Кремле никогда не слышали.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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