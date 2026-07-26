Песков: Орбан на переговорах с Путиным никогда не говорил по-русски

Накануне в ходе выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад с ежегодной речью Орбан, оценивая ситуацию в Венгрии, процитировал на русском языке название романа Николая Чернышевского «Что делать?». Потом он резюмировал свое выступление на русском и задал риторический вопрос.

«Я думаю, что он просто процитировал название произведения», - сказал Песков.

Он отметил, что все предыдущие переговоры с венгерской стороной велись через переводчика, а от самого Орбана никаких выражений и фраз на русском в Кремле никогда не слышали.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».