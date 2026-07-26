Моисеев: «Бореи» будут служить стране ближайшие 30‑40 лет

По его словам, программа перевооружения флота на субмарины нового поколения, оснащенные баллистическими ракетами «Булава», уже активно реализуется.

Современные ракетоносцы четвертого поколения призваны окончательно заменить устаревшие стратегические подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин», разработка которых велась еще в 1960-х годах. Теперь основу морских сил ядерного сдерживания будут составлять субмарины проекта 955 «Борей», а точнее их усовершенствованная модификация - 955А «Борей-А».

Кроме того, Моисеев подтвердил, что в составе российского флота уже есть носитель для подводного беспилотного аппарата «Посейдон».

Напомним, «Посейдон» - это подводный беспилотник с ядерной силовой установкой. Он способен пересечь океан на скорости до 200 км/ч и действовать на глубинах более одного километра. Ранее китайские эксперты заявили, что «Посейдон» может потопить флот США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».