Выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке
Более ста картин, написанных дипломатами иностранных посольств, представлено на новой выставке, которая открылась в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщает ТАСС.
Первоначально проект по созданию экспозиции из работ, написанных дипломатами разных стран был реализован совместно МИД РФ и Московским музеем современного искусства. В этом году он вошел в программу международного фестиваля «Интермузей» и впервые открыт для всех желающих.
Выставка будет работать с 21 по 24 мая.
Ранее стало известно, что выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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