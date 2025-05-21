Выставка картин дипломатов «Краски мира» открылась в Третьяковке

Более ста картин, написанных дипломатами иностранных посольств, представлено на новой выставке, которая открылась в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, сообщает ТАСС.

Более 100 работ Александра Дейнеки представят на выставке в Рязани

Первоначально проект по созданию экспозиции из работ, написанных дипломатами разных стран был реализован совместно МИД РФ и Московским музеем современного искусства. В этом году он вошел в программу международного фестиваля «Интермузей» и впервые открыт для всех желающих.

Выставка будет работать с 21 по 24 мая.

Ранее стало известно, что выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: официальный сайт Третьяковской галереи
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