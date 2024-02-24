Хованский и Моргенштерн подрались на сцене в Сербии

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) и комик Юрий Хованский подрались во время концерта в Сербии. Видео инцидента появилось в соцсетях

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Во время выступления Хованский собирался разогреть зрителей стендапом. Судя по роликам, его задела реплика девушки из зала, и он решил оскорбить ее в ответ, после чего в конфликт решил вмешаться Моргенштерн. Он что‑то сказал Хованскому на ухо и толкнул его в плечо, отчего тот пролил пиво на сцену.

Моргенштерн попытался вытолкать Хованского за кулисы, тут же на сцену поднялась охрана. В этот момент блогер упал на пол, а Моргенштерна отвел в сторону охранник. Вскоре после этого концерт продолжился.

Ранее Моргенштерн заявил, что власти ОАЭ запретили ему въезд в Дубай, отказав в продлении визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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