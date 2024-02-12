СМИ: Гонорар Моргенштерна вырос до 9 млн рублей после запрета на въезд в ОАЭ

По данным канала, теперь за одно выступление исполнитель желает получать девять млн рублей. При этом все вопросы, которые связаны с визами, таможенными сборами и авиаперелетами отныне должна решать принимающая сторона. А если рэпера не пустят на границе, то деньги за концерт он оставляет себе.

Также Mash пишет, что организаторы концерта, согласно райдеру, должны предоставить Моргенштерну дорогой алкоголь, шесть пар носков, аптечку, презервативы и смазку. Кроме того, предусмотрена доплата в 50 доларов за каждые пять минут ожидания трансфера.

Ранее Моргенштерн заявил, что власти ОАЭ запретили ему въезд в Дубай, отказав в продлении визы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

