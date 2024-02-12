«Все хотели подождать»: Режиссер Симонов о нежелании киносреды снимать про СВО

Фильм «20/22» стал первым художественным кино о СВО, которое сняли в зоне проведения спецоперации. Фильм снимали весной 2023 года в Мариуполе. В объектив кинокамер попали руины города – следы обстрелов ВСУ. Также съемки проходили в Москве, Московской и Ростовской областях.

«Фильм выйдет на телевидении, потому что изначально это планировалось как четырехсерийный фильм, но мы собрали полнометражную версию для отдельных показов. Кино – искусство коллективное, должно много работников трудиться. Трудности были связаны с тем, что в киносреде еще в 2023 году было такое отношение к теме, что когда события происходят прямо сейчас, то их сложно оценить, объективно на них посмотреть. Достаточно трудно было собрать полноценную съемочную группу, потому что всем хотелось, чтобы прошло лет десять, чтоб мы смогли поговорить на эту непростую тему. Однако мы, кто работал над этим фильмом, не очень согласны с такой позицией. На наш взгляд, культура должна обрабатывать те явления, которые происходят», - рассказал собеседник НСН.