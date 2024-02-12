«Все хотели подождать»: Режиссер Симонов о нежелании киносреды снимать про СВО
Режиссер Андрей Симонов рассказал НСН о непонимании в киносреде, с которым он столкнулся при желании снять фильм про спецоперацию.
Режиссер художественного фильма «20/22», посвященного событиям специальной военной операции на Украине, Андрей Симонов в эфире НСН раскрыл трудности, с которыми столкнулись киноделы еще на начальных этапах съемок.
Фильм «20/22» стал первым художественным кино о СВО, которое сняли в зоне проведения спецоперации. Фильм снимали весной 2023 года в Мариуполе. В объектив кинокамер попали руины города – следы обстрелов ВСУ. Также съемки проходили в Москве, Московской и Ростовской областях.
«Фильм выйдет на телевидении, потому что изначально это планировалось как четырехсерийный фильм, но мы собрали полнометражную версию для отдельных показов. Кино – искусство коллективное, должно много работников трудиться. Трудности были связаны с тем, что в киносреде еще в 2023 году было такое отношение к теме, что когда события происходят прямо сейчас, то их сложно оценить, объективно на них посмотреть. Достаточно трудно было собрать полноценную съемочную группу, потому что всем хотелось, чтобы прошло лет десять, чтоб мы смогли поговорить на эту непростую тему. Однако мы, кто работал над этим фильмом, не очень согласны с такой позицией. На наш взгляд, культура должна обрабатывать те явления, которые происходят», - рассказал собеседник НСН.
Он отметил, что военные фильмы, которые снимаются непосредственно во время боевых действий, могут уступать более поздним картинам по глубине смысла и красоте картинки, однако они предоставляют фундамент, на котором после можно будет создавать более художественное кино.
«Когда Великая Отечественная война, снимались фильмы одновременно с боевыми действиями. Они, может быть, были не такими глубокими и художественными, как выходили через 20 лет, но тем не менее за счет того, что такие фильмы снимались, тема попадала в поле зрения культуры. Культура начинала обрабатывать эту информацию, а те, кто шли следом за этими фильмами, могли развить тему на основе того, что уже сделано, высказать больше. Мы, лично я, желаем успеха тем, кто пойдет за нами следом в этой теме. Они посмотрят наш фильм и скажут: «О, а вот эта тема не раскрыта». Они будут работать дальше. Это явление очень важное, и быть страусом, прятаться и не замечать всего происходящего, это, на наш взгляд, не верно», - сказал он.
На вопрос про планы снимать еще фильмы про СВО, режиссер отметил множество сюжетов, которых хватит большому количеству режиссером на много лет вперед.
«Продолжение съемок фильмов про СВО – бесконечная тема: множества событий, фактур хватит еще на много лет вперед не только нам, но и другим. Речь не про то, что обязательно снять про Артемовск, например. Тут же много тем не только военных, но и «около», о том, как ведет себя гражданское общество, как жизнь организуется на новых территориях. Это все колоссальный пласт, масса материала», - заключил Симонов.
Ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский заявил «Радиоточке НСН», что российские режиссеры сегодня снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны.
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