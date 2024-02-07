Режиссер Войтинский призвал снимать в кино представителей всех национальностей
Александр Войтинский в эфире НСН заявил, что вводить обязательные «нормы» для картин в России еще не готовы, но это правильное направление.
В России не все национальности широко представлены в кино, но вводить «нормы инклюзивности» по примеру Disney все-таки пока не стоит, заявил режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в интервью НСН.
Ранее американский миллиардер Илон Маск опубликовал документ, который ему прислал анонимный источник. В нем — критерии, по которым раздаются роли в картинах Disney. Указывается, что в каждом новом произведении должно быть не менее 50% представителей ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ), темнокожих и других инклюзивных групп. Маск назвал такие критерии расизмом.
«Если внутри США смотреть или в странах западной культуры, они так действуют давно. Вероятно, они так привыкли, даже если им не хочется – так надо. Там довольно все под контролем находится. С другой стороны, если бы люди хотели возражать, они бы возражали. Видимо, это тяжелая задача, но адекватная, на их взгляд. Что касается нас и других культур, которые развиваются иначе, конечно, у нас абсолютно другая ситуация. В России нет этой проблемы даже, если мы говорим про темнокожих и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ, прим. НСН)», - отметил он.
При этом, по словам режиссера, забывать про инклюзивность в широком смысле слова не стоит. Войтинский признался, что хотел бы видеть больше представителей разных национальностей в российском кино.
«Если говорить в целом про инклюзивность, например, про другие национальности, которые у нас мало представлены в кино… Эта проблема существует, это правда. Я бы хотел, чтобы было больше представителей, чтобы все было адекватнее. Но как на это повлиять? Мне сложно говорить, можем ли мы ввести какие-то нормы. Объективно говоря, это правильные меры, но нет уверенности, что в России к этому готовы», - заключил собеседник НСН.
Ранее режиссер Александр Войтинский заявил «Радиоточке НСН», что российские режиссеры сегодня снимают по 300 фильмов в год, однако не все проходят кинотеатральный фильтр, чтобы выйти на большие экраны.
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