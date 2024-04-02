«Хороший и правдивый»: Познеру понравился фильм на Первом канале к его 90-летию
Владимир Познер сказал в эфире НСН, что признателен создателям за документальный фильм и готов к новым проектам на телевидении.
Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН похвалил фильм, показанный к его юбилею на Первом канале.
1 апреля Познеру исполнилось 90 лет. В полночь Первый канал показал документальный фильм о Владимире Владимировиче, при этом сам Познер говорил НСН, что не знал о съемках фильма, но будет его смотреть.
«Я посмотрел этот фильм, он мне понравился, там нет абсолютно ничего придуманного. Естественно, это не все, да и не может быть все в рамках фильма, но то, что там показано, соответствует правде. Я признателен, что такой фильм сделали. Мне показалось, что он вполне хороший. Я бы никогда не стал снимать фильм о себе, это даже странно, и я не имел никакого отношения к фильму, который был показан на Первом канале. Это все собрано из старых материалов, я не давал интервью для этого фильма и даже не знал, что его делают, узнав об этом за несколько дней до показа», - сказал Познер.
Он также сообщил, что хотел бы работать над новыми телепроектами.
«Я завершаю работу над фильмом о Турции, который мы скоро сдадим на Первый канал, а там дальше посмотрим. Безусловно, я хочу еще кое-что делать», - заключил собеседник НСН.
Некоторые общественники начали критиковать Первый канал, узнав, что там покажут фильм о Познере. Телеведущий сказал в этой связи НСН, что никогда не обращает внимание ни на критику, ни на похвалу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин принял режиссёра Кустурицу в Кремле
- Центробанк: Кредиты в России имеют 50 млн человек
- «Роскосмос» утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции
- Блогеру Блиновской доначислили еще 227 млн рублей налогов
- Умерла народная артистка России Татьяна Конюхова
- СМИ: Пасынок Газманова отказался от фамилии певца
- Госсекретарь США Блинкен не поддержал удары ВСУ по территории РФ
- Мужчина пострадал в Белгородской области при атаке беспилотника
- В Киргизии перестанут работать карты «Мир»
- Гребцы РФ отказались от отбора на Олимпиаду в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru