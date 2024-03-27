«Ничего не знал!»: Познер удивился фильму о нем на Первом канале

Владимир Познер сказал в эфире НСН, что посмотрит фильм о себе до конца и надеется, что он будет правдивым и профессиональным.

Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не знал о планах Первого канала показать документальный фильм о нем.

Первый канал ранее сообщил, что в полночь 2 апреля состоится премьера биографического документального фильма о Владимире Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет.

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«Я абсолютно ничего не знал и не знаю об этом, в съемках этого фильма я участие не принимал. О том, что его покажут, я узнал вчера. С одной стороны мне не очень хотелось, чтобы мой День рождения стал бы каким-то публичным событием, я, это не очень люблю, мягко говоря, совсем не люблю. Но я еще пока являюсь публичной фигурой, это связано с определенными обязательствами. Раз они решили сделать такой фильм, это их право», - сказал Познер.

Он также пообещал досмотреть этот фильм до конца.

«Смотреть я буду, мне любопытно. Надеюсь, что он сделан хорошо, профессионально и правдиво. Я посмотрю до конца, в любом случае», - заключил собеседник НСН.

Авторская передача журналиста «Познер» в 2022 году перестала выходить в эфире Первого канала. Согласно официальной версии, причиной ее закрытия стала необходимость сокращения развлекательного контента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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