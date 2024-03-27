«Ничего не знал!»: Познер удивился фильму о нем на Первом канале
Владимир Познер сказал в эфире НСН, что посмотрит фильм о себе до конца и надеется, что он будет правдивым и профессиональным.
Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не знал о планах Первого канала показать документальный фильм о нем.
Первый канал ранее сообщил, что в полночь 2 апреля состоится премьера биографического документального фильма о Владимире Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет.
«Я абсолютно ничего не знал и не знаю об этом, в съемках этого фильма я участие не принимал. О том, что его покажут, я узнал вчера. С одной стороны мне не очень хотелось, чтобы мой День рождения стал бы каким-то публичным событием, я, это не очень люблю, мягко говоря, совсем не люблю. Но я еще пока являюсь публичной фигурой, это связано с определенными обязательствами. Раз они решили сделать такой фильм, это их право», - сказал Познер.
Он также пообещал досмотреть этот фильм до конца.
«Смотреть я буду, мне любопытно. Надеюсь, что он сделан хорошо, профессионально и правдиво. Я посмотрю до конца, в любом случае», - заключил собеседник НСН.
Авторская передача журналиста «Познер» в 2022 году перестала выходить в эфире Первого канала. Согласно официальной версии, причиной ее закрытия стала необходимость сокращения развлекательного контента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
- «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей
- Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза
- Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
- Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
- Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
- В Великобритании разработали растительную альтернативу винилу
- В Москве открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову
- Популярный блогер раскритиковал «Первый канал» за фильм о Познере
- Дилеры предрекли уход ряда китайских автокомпаний из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru