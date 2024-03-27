«Ничего не знал!»: Познер удивился фильму о нем на Первом канале

Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не знал о планах Первого канала показать документальный фильм о нем.

Первый канал ранее сообщил, что в полночь 2 апреля состоится премьера биографического документального фильма о Владимире Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет.