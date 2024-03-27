«Пусть говорят»: Познер ответил критикам «игнором»

Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не обращает внимание на тех, кто его критикует.

Первый канал ранее сообщил о выходе документального фильма о Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет. Это решение вызвало недовольство ряда общественников.