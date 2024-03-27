«Пусть говорят»: Познер ответил критикам «игнором»
Люди имеют право высказывать свое мнение, но я никогда не реагирую на тех, кто обо мне высказывается, сказал в эфире НСН Владимир Познер.
Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не обращает внимание на тех, кто его критикует.
Первый канал ранее сообщил о выходе документального фильма о Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет. Это решение вызвало недовольство ряда общественников.
«Я никогда не обращал и не обращаю внимания на то, что говорят обо мне, как положительное, так и отрицательное. Пускай говорят, люди имеют право высказывать свое мнение. Но я лично на это никогда не реагирую. Смотреть фильм я буду, мне любопытно. Надеюсь, что он сделан хорошо, профессионально и правдиво. Я посмотрю до конца, в любом случае», - сказал Познер.
Ранее Познер сообщил НСН, что «только вчера» узнал о премьере фильма о себе на Первом канале и не принимал участия в его съемках.
Популярный блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян ранее в интервью изданию «Абзац» раскритиковал Первый канал за планы показать фильм о Познере, предложив телевизионщикам ответить на вопрос: «С кем вы?»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швыдкой: Перекрестные годы культуры России и Китая стартуют в мае 2024 года
- Пригожин поддержал восстановление «Крокус Сити Холла» после теракта
- Член паралимпийской сборной России погибла в «Крокус Сити Холле»
- Актриса Будина негативно отозвалась о сериале «Слово пацана»
- Продюсер Бабичев заявил, что Пугачева не сможет заработать $10 млн за новую песню
- «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию еще двух названий автомобилей
- Спрос россиян на заграничное жилье с начала года упал в два раза
- Санкт-Петербург вышел в лидеры по продолжительности жизни россиян
- Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области
- Лоза назвал перебором возможное признание Пугачевой иноагентом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru