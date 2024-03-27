«Пусть говорят»: Познер ответил критикам «игнором»

Люди имеют право высказывать свое мнение, но я никогда не реагирую на тех, кто обо мне высказывается, сказал в эфире НСН Владимир Познер.

Телеведущий Владимир Познер в интервью НСН заявил, что не обращает внимание на тех, кто его критикует.

Первый канал ранее сообщил о выходе документального фильма о Познере, которому 1 апреля ему исполнится 90 лет. Это решение вызвало недовольство ряда общественников.

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«Я никогда не обращал и не обращаю внимания на то, что говорят обо мне, как положительное, так и отрицательное. Пускай говорят, люди имеют право высказывать свое мнение. Но я лично на это никогда не реагирую. Смотреть фильм я буду, мне любопытно. Надеюсь, что он сделан хорошо, профессионально и правдиво. Я посмотрю до конца, в любом случае», - сказал Познер.

Ранее Познер сообщил НСН, что «только вчера» узнал о премьере фильма о себе на Первом канале и не принимал участия в его съемках.

Популярный блогер, журналист и общественный деятель Вадим Манукян ранее в интервью изданию «Абзац» раскритиковал Первый канал за планы показать фильм о Познере, предложив телевизионщикам ответить на вопрос: «С кем вы?»

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ФОТО: РИА Новости
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