Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон

Переезжающих в Россию мигрантов обяжут приобретать телефоны. Как сообщает РИА Новости, об этом на заседании комитета Совета Федерации по международным делам заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

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«У каждого мигранта при регистрации, который приезжает в Россию, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», - сказал замминистра.

Зубов отметил, что благодаря этому будет известно местонахождение каждого мигранта. В результате он «не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно».

Он добавил, что телефоны с электронным профилем также позволят предупреждать иностранцев, например, о необходимости прибыть куда-либо.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, объязывающий детей мигрантов покидать Россию при достижении ими 18-летнего возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Олег Елков
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