Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон
Переезжающих в Россию мигрантов обяжут приобретать телефоны. Как сообщает РИА Новости, об этом на заседании комитета Совета Федерации по международным делам заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.
«У каждого мигранта при регистрации, который приезжает в Россию, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», - сказал замминистра.
Зубов отметил, что благодаря этому будет известно местонахождение каждого мигранта. В результате он «не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно».
Он добавил, что телефоны с электронным профилем также позволят предупреждать иностранцев, например, о необходимости прибыть куда-либо.
Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, объязывающий детей мигрантов покидать Россию при достижении ими 18-летнего возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Еврокомиссия выделила Украине еще €1 млрд на покупку БПЛА
- В МВД пообещали отменить штрафы за неправильную парковку в очередях на АЗС
- Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон
- Новак заявил, что дизельного топлива хватит на сезон сельхозработ
- «Не меньше миллиона?»: Во сколько обойдется самая дешевая свадьба в Москве
- Российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном
- Дожимают Трампа: Новые удары по Ирану объяснили слабостью США
- Цена вопроса: В России появился новый сервис продажи билетов в кино
- Телеком посыпался: Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет
- В МИД РФ назвали тревожными заявления США о ядерных испытаниях