Переезжающих в РФ мигрантов обяжут приобретать телефон

«У каждого мигранта при регистрации, который приезжает в Россию, особенно трудовые или надолго, он будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль», - сказал замминистра.

Зубов отметил, что благодаря этому будет известно местонахождение каждого мигранта. В результате он «не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно».

Он добавил, что телефоны с электронным профилем также позволят предупреждать иностранцев, например, о необходимости прибыть куда-либо.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, объязывающий детей мигрантов покидать Россию при достижении ими 18-летнего возраста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

