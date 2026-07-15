В МИД РФ назвали тревожными заявления США о ядерных испытаниях

По её словам, это также тревожный сигнал о том, что Соединённые Штаты в данном вопросе намерены «действовать без оглядки на договор».

«Прикрывая свой конфронтационный курс бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран», - указала дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

