В МИД РФ назвали тревожными заявления США о ядерных испытаниях

Слова президента США Дональда Трампа и высокопоставленных представителей американской администрации, допускающих возобновление ядерных испытаний, являются открытым вызовом всем тем, кто привержен целям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По её словам, это также тревожный сигнал о том, что Соединённые Штаты в данном вопросе намерены «действовать без оглядки на договор».

«Прикрывая свой конфронтационный курс бездоказательными и ложными обвинениями в адрес других стран», - указала дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерные ИспытанияСШАМИД РФМария Захарова

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