Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой электромобиля

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Минпромторг РФ рассматривает снижение субсидируемой скидки на электромобили с 35% до 10%, он отметил, что в НАС призывали вовсе отменить такие субсидии.

Шапарин также отметил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей. По его словам, независимо от страны производства такую машину следует где-то заряжать, а на публичных зарядках этот процесс дорогой.

Кроме того, эксперт указал, что «для экологии никаких плюсов от электромобиля нет», так как в России отсутствует инфраструктура для переработки батарей.

«Может так случиться, что накопленный вред от двигателя внутреннего сгорания окажется меньшим, чем от этой утилизированной батареи», - заключил он.

Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила «Радиоточке НСН», что скидки покупку на электрокаров, наоборот, стоит повысить.

