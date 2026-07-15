Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой электромобиля
Торопиться с покупкой электромобиля нет никакого смысла. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что Минпромторг РФ рассматривает снижение субсидируемой скидки на электромобили с 35% до 10%, он отметил, что в НАС призывали вовсе отменить такие субсидии.
Шапарин также отметил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей. По его словам, независимо от страны производства такую машину следует где-то заряжать, а на публичных зарядках этот процесс дорогой.
Кроме того, эксперт указал, что «для экологии никаких плюсов от электромобиля нет», так как в России отсутствует инфраструктура для переработки батарей.
«Может так случиться, что накопленный вред от двигателя внутреннего сгорания окажется меньшим, чем от этой утилизированной батареи», - заключил он.
Ранее председатель ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева заявила «Радиоточке НСН», что скидки покупку на электрокаров, наоборот, стоит повысить.
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