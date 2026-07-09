«Нет никаких предпосылок к росту цен на билеты. У нас нет технологичного кино в каком-то ином формате, за которое бы брали экстра-прайс. Цены в более технологических залах в отдельной локации могут вырасти. Но в целом по индустрии цена около 500 рублей сохранится до конца года», — сказал он.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился что ожидать роста цен на билеты в кино до Нового года не стоит.

«Уровень цен билета достиг своего верхнего значения, которое является логичным и оправданным рынком. Мы регулярно мониторим цены, даем коллегам рекомендации, чтобы где-то стоимость корректировать вниз. Естественно, все зависит от конкуренции в каждом конкретном городе и от покупательской способности населения, экономики региона. Думаю, ожидать роста цен, по крайней мере до Нового года, точно не надо. Будет ли необходимость у кинотеатров поднимать от текущего уровня цену на новогодние праздники, будет понятно ближе к декабрю», — объяснил собеседник НСН.

В марте 2026 года сообщалось, что Россия входит в пятерку стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр. Так, средняя стоимость билета в кино в РФ составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля). Самые дорогие билеты в кино в США - 1228,7 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».

