Кинотеатры пообещали не повышать цены на билеты до Нового года
Средняя стоимость билета в кино до конца года останется на уровне около 500 рублей, сказал НСН Алексей Васясин.
Сегодня нет никаких предпосылок для повышения стоимости билетов в кино до конца 2026 года, сообщил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Нет никаких предпосылок к росту цен на билеты. У нас нет технологичного кино в каком-то ином формате, за которое бы брали экстра-прайс. Цены в более технологических залах в отдельной локации могут вырасти. Но в целом по индустрии цена около 500 рублей сохранится до конца года», — сказал он.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев согласился что ожидать роста цен на билеты в кино до Нового года не стоит.
«Уровень цен билета достиг своего верхнего значения, которое является логичным и оправданным рынком. Мы регулярно мониторим цены, даем коллегам рекомендации, чтобы где-то стоимость корректировать вниз. Естественно, все зависит от конкуренции в каждом конкретном городе и от покупательской способности населения, экономики региона. Думаю, ожидать роста цен, по крайней мере до Нового года, точно не надо. Будет ли необходимость у кинотеатров поднимать от текущего уровня цену на новогодние праздники, будет понятно ближе к декабрю», — объяснил собеседник НСН.
В марте 2026 года сообщалось, что Россия входит в пятерку стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на билеты в кинотеатр. Так, средняя стоимость билета в кино в РФ составляет 445,6 рубля, дешевле пойти и посмотреть фильм можно лишь в Индонезии (241,6 рубля), Индии (266,2 рубля) и Мексике (440,7 рубля). Самые дорогие билеты в кино в США - 1228,7 рубля, напоминает «Радиоточка НСН».
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