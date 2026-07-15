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Усадьба Расторгуевых-Харитоновых на Вознесенской горке в центре Екатеринбурга является одним из символов столицы Урала. С 1937-го года здесь работал Городской дворец творчества, в котором в различных кружках до недавнего времени занимались более 1,5 тысяч детей. Здесь начинался творческий путь многих известных людей – от художника Эрнста Неизвестного до актера Александра Демьяненко, сыгравшего знаменитого Шурика.

Однако сейчас усадьбу решили закрыть на ремонт, а детские кружки «раскидать» по разным районам города. Родители считают это концом Дворца творчества и просят не выгонять оттуда детей.

«Дворец расположен идеально для всех, из любого района практически дети могут туда доехать. При этом три места, куда планируют перевести кружки, находятся на краю города, в 13 километрах от местонахождения усадьбы. Мои дети, например, обучаются в студии танца. Хореографические коллективы перемещаются в здание школы, которая должна открыться с нового учебного года. На данный момент ее строительство еще не закончено. Наверное, в этой школе все будет хорошо, кроме одного - она расположена неудобно для большинства участников студии, а это коллектив, ориентированный на долгосрочные занятия. Там около 10 лет дети занимаются, совершенствуются, становятся настоящими артистами - и вот, часть из них не сможет совмещать занятия с учебой в школе. У маленьких занятия три раза в неделю, у тех, кто постарше - четыре, у кого-то даже пять. Они просто не смогут тянуть это все, такие перемещения по городу всю неделю», - рассказал НСН представитель родителей Владимир Чумель.

По его словам, людей держат в неведении - не говорят, что будет с Дворцом творчества дальше и вернут ли туда кружки после ремонта. При этом родители считают, что ничего критичного с усадьбой не происходит, и там можно продолжать занятия даже во время частичного ремонта.

Мы попросили мэра Екатеринбурга Алексея Орлова прояснить ситуацию с будущим полутора тысяч детей.

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Другая просьба о помощи пришла к нам из деревни Ключи Сосновского района Челябинской области. Часть ее жителей оказалась отрезана от цивилизации из-за дороги на Совином переулке, превращающейся после дождей в озеро.

«Наша деревня находится примерно в 15 километрах от Челябинска, домов здесь много. При этом у нас вода с дорог не уходит. Если две недели сухо, то дороги подсыхают, но лужа все равно остается. Если даже немножко дождь проходит - по дорогам сложно проехать. Машины тонут в этих лужах, а пешком просто не пройти, там воды по колено. Соседям, у которых нет больших машин, добраться до ближайшего магазина просто невозможно. У нас двое маленьких детей, и после дождя купить продукты в ближайшем магазине просто не представляется возможным! Можно неделями сидеть без воды и продуктов, можно «скорой помощи» не дождаться, а когда такси заказываешь, многие просто отказываются. Они подъезжают к лужам, видят все это дело и дальше не едут», - рассказал НСН местный житель Ильяс Альмухаметов.

Мы попросили губернатора Челябинской области Алексея Текслера помочь жителям Ключей.