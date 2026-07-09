Хабы развлечений: Как трансформация кинотеатров помогает привлечь зрителей
Желая привлечь больше зрителей, кинотеатры стремятся превращаться в развлекательные локации, заявил НСН Алексей Васясин.
Глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН сообщил, что кинотеатры сегодня стараются делать событийный контент для привлечения зрителей.
«Мы начали трансформироваться три года назад и продолжаем до сих пор. Мы открыли рестораны и другие комплементарные бизнесы. Пытаемся так или иначе делать контент несколько событийным. Самостоятельно делаем перевод из 24 кадров в 60, была попытка, пусть робкая, перевода "Буратино" в формат ScreenX. Движемся по всем направлениям. Мы стараемся сделать так, чтобы кинотеатры превращались в развлекательные локации или хабы», — рассказал он.
Ранее Васясин в разговоре с НСН также отметил, что сборы кинотеатров за первые шесть месяцев 2026 года выросли на 26% к показателям прошлого года, и подобный результат можно оценить на твердую четверку.
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