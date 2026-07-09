Школа на две тысячи учеников появится в Даниловском районе Москвы МАДИ начала контролировать движение маломерных судов и безопасность людей на воде Верификацию через Mos ID ввели в сервисе московского велопроката Количество круглогодичных спортплощадок в Москве достигнет 34 к концу года МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в столице 10 июля