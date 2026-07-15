Российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном
Российские и белорусские гандбольные сборные допустили к участию в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гандбола (IHF).
В организации отметили, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запрет на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, экспертов в мероприятиях и деятельности IHF, введённый в 2022 году, был немедленно отменён.
В IHF указали, что в связи с возвращением россиян и белорусов следует принять все необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований.
«Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», - добавили в федерации.
Ранее Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась от допуска российских спортсменов к соревнованиям с национальными флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном
- Дожимают Трампа: Новые удары по Ирану объяснили слабостью США
- Цена вопроса: В России появился новый сервис продажи билетов в кино
- Телеком посыпался: Россиян предупредили о росте цен на домашний интернет
- В МИД РФ назвали тревожными заявления США о ядерных испытаниях
- «Не выгоняйте детей!»: В Екатеринбурге просят спасти Дворец творчества
- Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой электромобиля
- В Госдуме предрекли подорожание и дефицит жилья
- Боярский призвал не спешить с переходом на Android из-за неадекватности Apple
- Россиянам рассказали об опасных последствиях сдерживания слез