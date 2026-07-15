Российским гандболистам разрешили соревноваться с флагом и гимном

В организации отметили, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запрет на участие российских и белорусских команд, официальных лиц, судей, экспертов в мероприятиях и деятельности IHF, введённый в 2022 году, был немедленно отменён.

В IHF указали, что в связи с возвращением россиян и белорусов следует принять все необходимые меры для выполнения действующих антидопинговых требований.

«Никаких дополнительных требований к участию или других ограничений применяться не будет», - добавили в федерации.

Ранее Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась от допуска российских спортсменов к соревнованиям с национальными флагом и гимном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

