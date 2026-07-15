Новак заявил, что дизельного топлива хватит на сезон сельхозработ

Объёмов дизельного топлива в России будет достаточно для обеспечения уборочной кампании. Об этом в эфире «Вестей» заявил вице-премьер Александр Новак.

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Он отметил, что внутренний рынок наполняется дизелем благодаря введённому запрету на экспорт данного вида топлива.

«Все необходимые объёмы будут поставлены в регионы, чтобы обеспечить уборочные работы сельскохозяйственных товаропроизводителей», - сказал вице-премьер.

Ранее Новак указал, что крупные торговые сети также необходимо снабжать топливом в приоритетном порядке, чтобы продукты не портились, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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