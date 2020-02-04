«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. По данным на вечер 3 февраля эта лента собрала в прокате в России и СНГ 3044,2 млрд рублей. В результате «Холоп» обошел спортивную драму «Движение вверх», сборы которой составили 3043,7 млрд рублей, сообщает kinobusness.com.