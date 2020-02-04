«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом в истории. По данным на вечер 3 февраля эта лента собрала в прокате в России и СНГ 3044,2 млрд рублей. В результате «Холоп» обошел спортивную драму «Движение вверх», сборы которой составили 3043,7 млрд рублей, сообщает kinobusness.com.
Режиссер Алексей Учитель в эфире НСН назвал Клима Шипенко интересным режиссером, умеющим работать в разных жанрах. Его картина «Текст» по роману Дмитрия Глуховского получила национальную премию «Золотой орел» в категории «Лучший фильм».
Фильм «Холоп» вышел в прокат 26 декабря. Кинокритик Антон Долин рассказал НСН, что зрители привыкли смотреть на Новый год что-то смешное.
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