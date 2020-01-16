Долин: «Дылда» все равно проиграла бы «Паразитам» в борьбе за «Оскар»
Кинокритик Антон Долин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Стали известны номинанты на «Оскар-2020»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию «Оскар-2020». Российский фильм «Дылда» не вошел в число номинантов.
Антон Долин: «Очень грустно, что "Дылда" не вошла в число номинантов, но в то же время это вполне ожидаемо и предсказуемо. Кантемир Балагов все-таки очень молодой режиссер, это его вторая картина. И у фильма есть американский прокатчик, но он не самый влиятельный из всех. И все же кинолента вошла в шорт-лист, что приятно. А если бы фильм вошел в пятерку лучших, то уступил бы место "Паразиты", это очевидно. Я считаю, что это все равно большой успех для "Дылды", а также требование к создателям не расслабляться, а снимать еще больше, еще лучше», – комментирует Антон Долин в интервью НСН.
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией
Комедия «Холоп» за три недели собрала в прокате более двух миллиардов рублей, став вторым среди самых кассовых российских фильмов, уступив «Движению вверх».
Антон Долин: «То есть, это теперь самая кассовая российская комедия. Конечно, сравнить ее с советскими комедиями, скажем с "Бриллиантовой рукой", "Карнавальной ночью" или "Иронией судьбы", наверное, невозможно. Посмотрим, какие будут сборы, и станет ли комедия культовой через много лет. Прежде всего, успех "Холопа" – это урок всему отечественному кинопрому. Зрители привыкли смотреть на Новый год что-то смешное. Если это что-то тяжеловесное, как бы красиво и дорого это не было снято, зрители все равно выберут юмор и любовь. И правильно сделают», – делится он с НСН.
Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры РФ
Создатели многосерийного фильма «Дау» решили подать в суд на Министерство культуры РФ. Ранее ведомство вновь отказалось выдать прокатное удостоверение четырем частям киноленты.
Антон Долин: «Не знаю, что может дать обращение в суд, особенно в России. Но действительно, если показывать "Дау", а это не многосерийный связанный фильм, а просто много разных фильмов, то надо показывать целиком или, как минимум, являть все контрасты от безобидных психологических картин до очень экстремальных, в которых показан реальный секс, что в министерстве и обозвали порнографией, а также обвинили в пропаганде, которой, конечно, нет и в помине. Это художественное произведение, где такие задачи примитивные не ставят. Посмотрим, что будет и чем вся эта история кончится. Хочется, чтобы российские зрители все-таки увидели фильм», – отмечает он в эфире НСН.
Раскрыты имена главных звёзд сериала «Властелин колец»
Создатели сериала «Властелин колец» приняли решение работать с начинающими актёрами, имена которых большинству зрителей пока что ничего не скажут.
Антон Долин: «По-моему, абсолютно правильное решение. Так и нужно. Главное, чтобы режиссер был талантливый и сценарист хороший. А что актеров узнают и полюбят», – подытоживает в беседе с НСН Антон Долин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.