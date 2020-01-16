Долин: «Дылда» все равно проиграла бы «Паразитам» в борьбе за «Оскар»

Антон Долин: «Не знаю, что может дать обращение в суд, особенно в России. Но действительно, если показывать "Дау", а это не многосерийный связанный фильм, а просто много разных фильмов, то надо показывать целиком или, как минимум, являть все контрасты от безобидных психологических картин до очень экстремальных, в которых показан реальный секс, что в министерстве и обозвали порнографией, а также обвинили в пропаганде, которой, конечно, нет и в помине. Это художественное произведение, где такие задачи примитивные не ставят. Посмотрим, что будет и чем вся эта история кончится. Хочется, чтобы российские зрители все-таки увидели фильм», – отмечает он в эфире НСН.

