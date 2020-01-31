Алексей Учитель о «Тексте», Сальвадоре Дали и Коби Брайанте
Режиссер Алексей Учитель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
«Текст» признан лучшим фильмом
Национальную премию «Золотой орел» как лучший фильм получила картина «Текст». Это экранизация романа Дмитрия Глуховского.
Алексей Учитель : «Считаю, что этот фильм сделал замечательный молодой режиссер Клим Шипенко. И могу сразу сказать, что он очень разносторонний. Его предыдущая картина «Салют 7» – не менее мощное произведение, сделанное профессионально. А сейчас фаворитом проката уже много недель является фильм «Холоп», а это тоже Клим Шипенко. Я это к чему? Если режиссер обладает профессией, он настоящий, интересный и талантливый, он может в любом жанре работать», – комментирует Алексей Учитель в эксклюзивном интервью НСН.
В Россию привезли работы Сальвадора Дали
Самая масштабная в России выставка Сальвадора Дали открылась в Москве. Эта выставка работ сюрреалиста крупнейшая не только за всю историю нашей страны, но и крупнейшая выставка его наследия вне Испании.
Алексей Учитель : «Я на ней еще не был, мечтаю на нее попасть, хотя предвижу, что там будут огромные очереди. Могу только сказать, что я был в Испании в доме, где жил Сальвадор Дали, там тоже своеобразная выставка. Конечно, его мозг и то, как он видел в своих работах то, что происходят в мире, что происходит с нами, это, конечно, совершенно, в хорошем смысле, сумасшедший взгляд необычного, во многом экспериментального, очень и очень талантливого человека», – отмечает он в эфире НСН.
Легенда баскетбола погиб в авиакатастрофе
Американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолёта в США.
Алексей Учитель : «Не знаю подробностей и что произошло. Хотя все авиакатастрофы, особенно вертолетные, они такие мгновенные. Буквально весь мир скорбит об этом. Баскетбол я тоже очень люблю, потеря огромная. Как сделать так, чтобы все-таки самолеты и вертолеты не падали, чтобы это превратилось в совершенно безопасное мероприятие и обыденное, как оно бывает в большинстве случаев, всем надо задуматься», – говорит Алексей Учитель в беседе с НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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