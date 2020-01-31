Алексей Учитель о «Тексте», Сальвадоре Дали и Коби Брайанте

31 января 202020:00

Режиссер Алексей Учитель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

«Текст» признан лучшим фильмом

Национальную премию «Золотой орел» как лучший фильм получила картина «Текст». Это экранизация романа Дмитрия Глуховского.

Алексей Учитель : «Считаю, что этот фильм сделал замечательный молодой режиссер Клим Шипенко. И могу сразу сказать, что он очень разносторонний. Его предыдущая картина «Салют 7» – не менее мощное произведение, сделанное профессионально. А сейчас фаворитом проката уже много недель является фильм «Холоп», а это тоже Клим Шипенко. Я это к чему? Если режиссер обладает профессией, он настоящий, интересный и талантливый, он может в любом жанре работать», – комментирует Алексей Учитель в эксклюзивном интервью НСН. 

2

В Россию привезли работы Сальвадора Дали

Самая масштабная в России выставка Сальвадора Дали открылась в Москве. Эта выставка работ сюрреалиста крупнейшая не только за всю историю нашей страны, но и крупнейшая выставка его наследия вне Испании.

Алексей Учитель : «Я на ней еще не был, мечтаю на нее попасть, хотя предвижу, что там будут огромные очереди. Могу только сказать, что я был в Испании в доме, где жил Сальвадор Дали, там тоже своеобразная выставка. Конечно, его мозг и то, как он видел в своих работах то, что происходят в мире, что происходит с нами, это, конечно, совершенно, в хорошем смысле, сумасшедший взгляд необычного, во многом экспериментального, очень и очень талантливого человека», – отмечает он в эфире НСН. 

3

Легенда баскетбола погиб в авиакатастрофе

Американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли при крушении вертолёта в США.

Алексей Учитель : «Не знаю подробностей и что произошло. Хотя все авиакатастрофы, особенно вертолетные, они такие мгновенные. Буквально весь мир скорбит об этом. Баскетбол я тоже очень люблю, потеря огромная. Как сделать так, чтобы все-таки самолеты и вертолеты не падали, чтобы это превратилось в совершенно безопасное мероприятие и обыденное, как оно бывает в большинстве случаев, всем надо задуматься», – говорит Алексей Учитель в беседе с НСН. 

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Алексей УчительАвторские НовостиИтоги Недели

авторские новости