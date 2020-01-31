Алексей Учитель о «Тексте», Сальвадоре Дали и Коби Брайанте

Алексей Учитель : «Я на ней еще не был, мечтаю на нее попасть, хотя предвижу, что там будут огромные очереди. Могу только сказать, что я был в Испании в доме, где жил Сальвадор Дали, там тоже своеобразная выставка. Конечно, его мозг и то, как он видел в своих работах то, что происходят в мире, что происходит с нами, это, конечно, совершенно, в хорошем смысле, сумасшедший взгляд необычного, во многом экспериментального, очень и очень талантливого человека», – отмечает он в эфире НСН.



