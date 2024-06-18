«Хочу спеть на русском!» Певица из ЮАР Белинда Дэвидс о записи мини-альбома

- Белинда, вы говорили, что оркестр «Русская филармония» ваш любимый. Скажите, чем он отличается от других оркестров мира?

Для меня оркестр «Русская филармония» — это как танцоры балета, потому что музыканты просто невероятно погружены друг в друга во время работы. Для меня быть балетным танцором — это самое сложное. Потому что они приносят невероятную жертву своей профессии, полностью ей отдаются. Только так я могу сравнить русский симфонический оркестр с другими оркестрами мира. Их способности, их вовлеченность – это за гранью.

- Это не первый ваш визит в Россию. Скажите, как проведение концертов в нашей стране отличается от концертов в других странах?

Когда я в первый раз приезжала в Россию, еще не было военных действий на Украине, еще не было теракта в «Крокус Сити Холле». Те визиты были невероятными. Я приезжаю давать концерты в Россию, чтобы люди на два часа смогли забыть о конфликтах, происходящих в мире. Когда я первый раз приезжала сюда, у меня не было этого чувства. Сейчас я особенно ощущаю, что должна дарить российскому слушателю свою музыку и любовь.

- В Москве 20 и 21 июня состоятся ваши концерты «Уитни Хьюстон Шоу». В этот раз с вами выступит российский певец Эдвард Хачарян. Скажите, знакомы ли вы с творчеством других российских музыкантов и с кем еще хотели бы поработать?