«Хочу спеть на русском!» Певица из ЮАР Белинда Дэвидс о записи мини-альбома

Певица Белинда Дэвидс рассказала НСН о желании написать песню на русском, оркестре "Русская филармония" и о вдохновляющей атмосфере на студии звукозаписи Vintage Records.

 

Самая известная исполнительница песен Уитни Хьюстон в мире Белинда Дэвидс рассказала в интервью НСН, что хочет написать песню для российской аудитории и сравнила оркестр «Русская филармония» с танцорами балета.

В Москве 20 и 21 июня состоятся концерты «Уитни Хьюстон Шоу», на которых Дэвидс исполнит хиты всемирно известной певицы. Вместе с ней на сцене выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Концерт пройдет в Светлановском зале Дома музыки. Белинда считается лучшей исполнительницей песен Хьюстон в мире, так как их голоса невероятно похожи. Ее гастроли с успехом проходят на всех континентах — в Америке, Европе, Африке, Канаде, Азии, Австралии и Новой Зеландии.

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- Белинда, вы говорили, что оркестр «Русская филармония» ваш любимый. Скажите, чем он отличается от других оркестров мира?

Для меня оркестр «Русская филармония» — это как танцоры балета, потому что музыканты просто невероятно погружены друг в друга во время работы. Для меня быть балетным танцором — это самое сложное. Потому что они приносят невероятную жертву своей профессии, полностью ей отдаются. Только так я могу сравнить русский симфонический оркестр с другими оркестрами мира. Их способности, их вовлеченность – это за гранью.

- Это не первый ваш визит в Россию. Скажите, как проведение концертов в нашей стране отличается от концертов в других странах?

Когда я в первый раз приезжала в Россию, еще не было военных действий на Украине, еще не было теракта в «Крокус Сити Холле». Те визиты были невероятными. Я приезжаю давать концерты в Россию, чтобы люди на два часа смогли забыть о конфликтах, происходящих в мире. Когда я первый раз приезжала сюда, у меня не было этого чувства. Сейчас я особенно ощущаю, что должна дарить российскому слушателю свою музыку и любовь.

- В Москве 20 и 21 июня состоятся ваши концерты «Уитни Хьюстон Шоу». В этот раз с вами выступит российский певец Эдвард Хачарян. Скажите, знакомы ли вы с творчеством других российских музыкантов и с кем еще хотели бы поработать?

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Обожаю Эдварда! Да, конечно, я бы хотела поработать с другими российскими музыкантами, но это уже не будут песни Уитни Хьюстон, это будут уже мои песни. Не буду называть имена российских артистов, которых я слушаю, так как не знаю, как правильно произносятся их имена. Но я всегда так или иначе ловлю себя на том, что смотрю и слушаю российских исполнителей.

- Скажите, есть ли вероятность, что на предстоящем концерте вы споете русскую песню?

Конечно, я бы очень хотела это сделать! Я бы хотела даже сама написать песню для российской аудитории на русском языке. Почему бы и нет?

- В таком случае, знаете ли вы уже какие-то русские слова?

Я знаю «привет», «добрый вечер», «здравствуйте». Ну и немного бранной лексики!

- Вы бы хотели в будущем записать песню на одной из студий звукозаписи в России? Например, на студии Vintage Records, где мы сейчас и находимся.

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Слушайте, я сейчас сижу здесь с вами и все, что мне хочется – это писать песни. Прямо сейчас. Поэтому определённо что-то будет.

- Вы имеете в виду, что здесь вдохновляющая атмосфера?

Безусловно, это невероятное место! Мечта любого артиста! Для любого музыканта записать музыку на студии – это мечта. Дома я всегда на студии. Я прихожу к моим продюсерам и пишу песни. В данный момент, кстати, я записываю свой мини-альбом. В студии та самая вдохновляющая на творчество атмосфера, без которой невозможно творить. Это то место, где ты открываешь свое сердце.

- В Москве проходит музыкальный проект «Джаз на воде». Он предлагает гостям отправиться в путешествие по Москве-реке на теплоходе под сопровождение джазовой музыки. В проекте также иногда участвуют иностранные музыканты. Слышали ли вы об этом мероприятии, хотели бы поучаствовать?

О, это прекрасно! Никогда не слышала об этом. Да, определенно хотела бы поучаствовать! Это что-то типа фестиваля джазовой музыки на теплоходе? Да, звучит невероятно!

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