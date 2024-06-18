Классика и русские романсы: Катя Ямщикова & New Bridge споют в «Джазе на воде»
Радио Jazz приглашает любителей красивого и качественного отдыха отправиться на яхте в речной круиз по Москве в сопровождении музыкального фьюжн-проекта Кати Ямщиковой & New Bridge.
В четверг, 20 июня, артисты в рамках летней серии концертов «Джаза на воде» сыграют лучшие классические хиты, в том числе авторские версии отечественных романсов и фольклора. Катя Ямщикова – душа и сердце коллектива, участница шоу «Голос», проектов «Клуб Шаболовка 37», «Романтика романса» и «Большой джаз», победительница международного конкурса профессиональных джазовых исполнителей «Jazz Birds», заслуженная артистка Башкирии.
«Мне кажется, «Джаз на воде» - одна из лучших идей для проведения летнего вечера. Изысканный отдых с лучшими видами под красоты Москвы и качественную живую музыку запомнится вам надолго. Мы планируем исполнить для гостей наши любимые знаменитые произведения джазовой классики, а также авторские интерпретации русских романсов и фольклора, в том числе из нашего нового альбома. Жду всех любителей джаза на яхте!», - сказала Катя Ямщикова.
Посадка на яхту традиционно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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