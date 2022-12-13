Антиутопия «1984» оказалась среди лидеров продаж цифровых книг в РФ
Роман-антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла возглавил список среди художественных произведений по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг за 2022 год. Он же занял второе место среди всех жанров и возглавляет продажи среди классиков. Рейтинг представил сервис цифровых книг ЛитРес.
Первое место по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе занял бестселлер автора из Беларуси Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», выпущенный в 2020 году. Она же возглавила Топ среди нон-фикшн книг. В общей сложности было реализовано свыше 74 тысяч экземпляров книги, продажи увеличились на 83% по сравнению с 2021 годом.
Продажи «1984» Оруэлла в этом году прибавили 45%. Тройку замыкает «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер — мемуары пережившего Холокост человека. Автор – 95-летняя практикующий психолог из США, пережившая катастрофу европейского еврейства. Продажи произведения в 2022 году выросли на 104%.
На четвертом месте по популярности оказался «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» психолога, тренера НЛП Татьяны Мужицкой. В 2022 году продажи книги прибавили 67%. Пятую строчку занял роман современного шведского автора, блогера Фредрика Бакмана «Тревожные люди». Это произведение - целая галерея уязвимых персонажей, тонко подмеченная автором человеческая природа, сотканная из недостатков и изъянов.
В десятку лучших книг 2022 года вошли сразу три книги российского автора Сергея Лукьяненко: «Месяц за Рубиконом» (6 место), «Лето волонтёра» (9 место) и «Три дня Индиго» (10 место). Новинка Виктора Пелевина «KGBT+» — на седьмом месте, восьмое - досталось произведению «Самый богатый человек в Вавилоне» американца Джорджа Сэмюэля Клейсона - основателя картографической компании, которая не пережила Великую депрессию.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко возглавил и Топ-5 аудиокниг по версии платформы «Яндекс.Музыка».
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