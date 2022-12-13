Антиутопия «1984» оказалась среди лидеров продаж цифровых книг в РФ

Роман-антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла возглавил список среди художественных произведений по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг за 2022 год. Он же занял второе место среди всех жанров и возглавляет продажи среди классиков. Рейтинг представил сервис цифровых книг ЛитРес.

Первое место по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в сервисе занял бестселлер автора из Беларуси Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», выпущенный в 2020 году. Она же возглавила Топ среди нон-фикшн книг. В общей сложности было реализовано свыше 74 тысяч экземпляров книги, продажи увеличились на 83% по сравнению с 2021 годом.