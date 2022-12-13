«Месяц за Рубиконом» Лукьяненко стал самой популярной e-книгой - новинкой 2022 года
Роман в жанре постапокалиптической фантастики «Месяц за Рубиконом» российского писателя Сергея Лукьяненко стал самой популярной новинкой 2022 года по версии ЛитРес - сервиса цифровых книг. Он проанализировал интерес россиян к электронным и аудиокнигам.
На третьем месте ещё одна новинка от Лукьяненко «Лето волонтёра». Это четвёртая книга цикла «Изменённые», продолжение романов «Семь дней до Мегиддо», «Три дня Индиго» и «Месяц за Рубиконом».
Эти же новинки от Сергея Лукьяненко оказались на втором и пятом местах среди всех художественных книг. В этой категории лидирует антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла. На третьем месте рейтинга — «Тревожные люди» Фредрика Бакмана, на четвертом — «KGBT+» Виктора Пелевина, который обосновался на втором месте в разделе новых произведений.
На четвертом и пятом местах среди новинок - книги digital-авторов ЛитРес: «Злые игры» Андрея Васильева и «Черный старатель» Макса Глебова. Самым популярным автором (по выручке) в 2022 году стал Борис Акунин. На втором месте — Сергей Лукьяненко, замыкает тройку по этому показателю Виктор Пелевин.
Первое место по общему числу реализованных экземпляров электронных и аудиокниг в ЛитРес занял бестселлер автора из Беларуси Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». На втором месте - «1984» Оруэлла. На третьем – мемуары 95-летней Эдит Евы Эгер, пережившей Холокост - «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».
Среди классиков по количеству проданных в 2022 году книг лидирует Джордж Оруэлл. Вторым, третьим идут Эрих Мария Ремарк и Михаил Булгаков. Топ-5 самых популярных жанров выглядит так: фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Примаченко, Оруэлл и Булгаков также фигурируют в Топ-5 аудиокниг 2022 года по версии платформы «Яндекс.Музыка».
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