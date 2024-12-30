Фантастика и «суперклассика»: Вассерман и Вяземский о том, чем зачитывались в 2024 году
Депутат Анатолий Вассерман порекомендовал читателям НСН ознакомиться с военно-исторической литературой от Алексея Исаева и Елены Прудниковой, а Юрий Вяземский признался, что регулярно перечитывает Достоевского и Толстого.
Депутат Госдумы, журналист и публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН заявил, что в уходящем году зачитывался фантастикой в поджанре «попадание». Эрудит назвал одним из любимых писателей в этом жанре Андрея Шопперта.
«В этом году я читал довольно много разных исследовательских книг по темам, связанным с моей работой. Из художественных я читаю сейчас почти исключительно то, что написано в рамках художественного метода «фантастика», а в этом методе предпочитаю жанр «попадание». Вот сейчас прочел уже почти все книги в этом жанре, написанные Андреем Шоппертом. Читаю с удовольствием, на мой вкус, автор хороший», - отметил он.
Интересующимся российской историей и желающим лучше понять то, что сейчас происходит в мире и почему, депутат порекомендовал военно-исторические книги российских авторов.
«Ну а из исследовательских книг я читаю сейчас по большей части то, что связано с военной историей, это позволяет лучше понять даже мирную жизнь. Тем, кто слабо знаком с военной историей и теорией, рекомендую начинать с Алексея Исаева. Тем, кто интересуется не военной частью нашей жизни, рекомендую Елену Прудникову и Юрия Жукова. Прудникова пишет популярней, а Жуков сумел выгрести очень много малоизвестных документов. Также, кстати, как Исаев в части военной истории. Это те авторы, которых рекомендую безоговорочно. А Шопперта - если будет настроение», - подытожил он.
В свою очередь писатель, автор и ведущий телепередачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский в разговоре с НСН отметил, что постоянно перечитывает мировую классику, которая погружает читателей в тайну жизни и человеческих страстей.
«Я читаю «суперклассику», перечитываю регулярно. Например, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, «Война и мир» Льва Толстого. Потому что там о тайне жизни, о тайне человека, о тайне предательства, там - обо всем. Если хотите понять, что происходит на Украине, читайте произведение Михаила Булгакова «Белая гвардия». Помимо этого, еще существуют другие мировые романы, например, испанский «Дон Кихот Ламанчский» и немецкий «Фауст». Дальше уже по интересам», - поделился он.
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